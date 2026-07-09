Zachwycił w PKO BP Ekstraklasie, teraz rusza po więcej. Głośny transfer Polaka

fot. Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Oskar Wójcik

Werder Brema postawił na Polaka. To może być początek wielkiej kariery

Werder Brema kontynuuje wzmacnianie kadry przed nowym sezonem i tym razem postawił na polski talent. Jak poinformowały media klubowe, nowym zawodnikiem zespołu z Weserstadion został Oskar Wójcik. 22-letni środkowy obrońca przenosi się do Niemiec z Cracovii. W polskiej ekipie w ostatnich miesiącach należał do najbardziej wyróżniających się zawodników na swojej pozycji.

– Oskar był jednym z najwybitniejszych zawodników polskiej ligi w zeszłym sezonie. Byliśmy nim zainteresowani od jakiegoś czasu. Cieszymy się, że nadarzyła się okazja, żeby go pozyskać i że zdecydował się dołączyć do Werderu – mówił szef pionu profesjonalnej piłki nożnej Werderu – Peter Niemeyer.

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Duże nadzieje z nowym piłkarzem wiąże również trener Daniel Thioune. – Oskar dobrze się rozwinął i w zeszłym sezonie w końcu przebił się do polskiej Ekstraklasy. Wnosi wiele jako środkowy obrońca i może odegrać dla nas dobrą rolę od samego początku – podkreślił szkoleniowiec ekipy z Bremy.

🎙️ „Jeder Fußballfan kennt Werder Bremen." Oskar #Wójcik erzählt im Interview von seinen großen Erwartungen an sich selbst, seinen Kindheitsträumen und welche Rolle die Werder-Fans bei seiner Wechselentscheidung gespielt haben. 🏟️🔉Hier lesen 👉 svw.de/itvwojcik0907#Werder — SV Werder Bremen (@werder.de) 2026-07-09T17:20:44.631Z

Sam zawodnik nie ukrywa entuzjazmu związanego z przeprowadzką do Bundesligi. – Nie mogę się doczekać swojego debiutu. Słyszałem tak wiele o kibicach i atmosferze na stadionie. Chcę teraz doświadczyć tego na własnej skórze. Przejście do Bundesligi, a zwłaszcza do Werderu Brema, to wspaniałe uczucie. To dla mnie odpowiedni moment. Rozmowy z zarządem przebiegły bardzo dobrze, a moje pierwsze wrażenie o klubie i całym zespole jest bardzo pozytywne – powiedział Wójcik.

22-latek stawiał pierwsze piłkarskie kroki w Tarnovii Tarnów, a następnie rozwijał się w akademii Cracovii. Ogólnie w PKO BP Ekstraklasie rozegrał dotychczas 32 spotkania, z czego aż 31 w poprzednim sezonie.