Maroko ma nowego bohatera. Teraz chce wyeliminować Francję z mundialu

Reprezentacja Maroka jest jedną z największych rewelacji mistrzostw świata, a ogromny udział w tym sukcesie ma selekcjoner Mohamed Ouahbi. Szkoleniowiec, który jeszcze niedawno prowadził młodzieżową kadrę, już w czwartek stanie przed największym wyzwaniem w swojej trenerskiej karierze.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Ouahbi

Błyskawiczny awans i wielka szansa

49-letni Ouahbi objął reprezentację Maroka w marcu, choć początkowo nie był głównym kandydatem do zastąpienia Walida Regraguiego. Brak doświadczenia w pracy z seniorską drużyną budził wątpliwości, jednak pierwsze miesiące rozwiały je niemal całkowicie. Pod jego wodzą Maroko pozostaje niepokonane – wygrało sześć spotkań i cztery zremisowało.

Jeszcze przed objęciem pierwszej reprezentacji Ouahbi odniósł sukces z kadrą do lat 20, z którą sięgnął po mistrzostwo świata w Chile. Co ciekawe, w półfinale tamtego turnieju jego zespół wyeliminował właśnie Francję, z którą teraz ponownie zmierzy się na mundialu.

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Droga selekcjonera do wielkiej piłki rozpoczęła się w akademii Anderlechtu. Przez 17 lat pracował z młodymi zawodnikami, rozwijając między innymi Jeremy’ego Doku, Youriego Tielemansa czy Bilala El Khannoussa. – Muszę powiedzieć, że był nie tylko świetnym trenerem młodzieży, ale także człowiekiem o silnych wartościach i zasadach – wspominał Jean Kindermans, wieloletni szef akademii belgijskiego klubu.

Były reprezentant Maroka Youssouf Hadji przekonuje, że największą zmianą po objęciu kadry przez Ouahbiego jest styl gry zespołu. – Trzyma się własnego stylu gry i nie uzależnia go od rywala. Kiedy dziś gra Maroko, ta drużyna ma własną tożsamość – ocenił. Z kolei Kindermans zwraca uwagę na umiejętność pracy z gwiazdami. – Jest niesamowicie dobrym motywatorem. Myślę, że to dziś jedna z jego największych zalet. Potrafi pracować z wielkimi gwiazdami, choć sam nigdy nie był zawodnikiem tej klasy. Żeby zdobyć ich szacunek, trzeba umieć ich odpowiednio zmotywować, a on potrafi to robić doskonale – podkreślił.