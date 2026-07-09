Mecze dzisiaj i jutro na mundialu. Kto dzisiaj gra? (09.07/10.07)

Dzisiejsze mecze mundialu (09.07.2026)
Dzisiaj na mundialu 2026 odbędzie się jeden mecz. O godzinie 22:00 Francja zmierzy się z Marokiem w ćwierćfinale mistrzostw świata. Spotkanie zostanie rozegrane w Bostonie.
Będzie to powtórka półfinału mundialu z 2022 roku. Wtedy Francja wygrała 2:0. Francuzi nie przegrali żadnego z sześciu dotychczasowych bezpośrednich spotkań z Marokiem. Odnieśli cztery zwycięstwa i zanotowali dwa remisy.
Francja awansowała do ćwierćfinału po zwycięstwie 1:0 z Paragwajem. Maroko w poprzedniej rundzie pokonało Kanadę 3:0. Stawką dzisiejszego meczu jest miejsce w półfinale mundialu.
|Data
|Godzina
|Faza
|Mecz
|Miasto
|9 lipca
|22:00
|Ćwierćfinał
|Francja – Maroko
|Boston
Transmisja meczu Francja – Maroko: TVP 1, TVP Sport i aplikacja TVP Sport.
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Jutrzejsze mecze mundialu (10.07.2026)
Jutro na mundialu 2026 również odbędzie się jeden ćwierćfinał. O godzinie 21:00 Hiszpania zagra z Belgią. Będzie to pierwszy oficjalny mecz tych reprezentacji od prawie 17 lat.
Hiszpania wywalczyła awans po zwycięstwie z Portugalią. Decydującego gola strzelił Mikel Merino w doliczonym czasie gry. Hiszpanie po raz pierwszy od triumfu w 2010 roku awansowali do ćwierćfinału mistrzostw świata.
Belgia w 1/8 finału pokonała USA 4:1. Reprezentacja prowadzona przez Rudiego Garcię pozostaje niepokonana od 18 spotkań. W tym czasie zanotowała 12 zwycięstw i sześć remisów.
|Data
|Godzina
|Faza
|Mecz
|10 lipca
|21:00
|Ćwierćfinał
|Hiszpania – Belgia
Transmisja meczu Hiszpania – Belgia: TVP 1, TVP Sport i aplikacja TVP Sport.