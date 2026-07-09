Mecze dzisiaj i jutro na mundialu. Kto dzisiaj gra? (09.07/10.07)

07:17, 9. lipca 2026
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Goal.pl

Mecze dzisiaj i jutro na mundialu 2026. Sprawdź, kto gra 9 i 10 lipca, o której godzinie rozpoczną się mecze oraz gdzie oglądać transmisje.

Kylian Mbappe
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Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Dzisiejsze mecze mundialu (09.07.2026)

Dzisiaj na mundialu 2026 odbędzie się jeden mecz. O godzinie 22:00 Francja zmierzy się z Marokiem w ćwierćfinale mistrzostw świata. Spotkanie zostanie rozegrane w Bostonie.

Będzie to powtórka półfinału mundialu z 2022 roku. Wtedy Francja wygrała 2:0. Francuzi nie przegrali żadnego z sześciu dotychczasowych bezpośrednich spotkań z Marokiem. Odnieśli cztery zwycięstwa i zanotowali dwa remisy.

Francja awansowała do ćwierćfinału po zwycięstwie 1:0 z Paragwajem. Maroko w poprzedniej rundzie pokonało Kanadę 3:0. Stawką dzisiejszego meczu jest miejsce w półfinale mundialu.

DataGodzinaFazaMeczMiasto
9 lipca22:00ĆwierćfinałFrancja – MarokoBoston

Transmisja meczu Francja – Maroko: TVP 1, TVP Sport i aplikacja TVP Sport.

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Jutrzejsze mecze mundialu (10.07.2026)

Jutro na mundialu 2026 również odbędzie się jeden ćwierćfinał. O godzinie 21:00 Hiszpania zagra z Belgią. Będzie to pierwszy oficjalny mecz tych reprezentacji od prawie 17 lat.

Hiszpania wywalczyła awans po zwycięstwie z Portugalią. Decydującego gola strzelił Mikel Merino w doliczonym czasie gry. Hiszpanie po raz pierwszy od triumfu w 2010 roku awansowali do ćwierćfinału mistrzostw świata.

Belgia w 1/8 finału pokonała USA 4:1. Reprezentacja prowadzona przez Rudiego Garcię pozostaje niepokonana od 18 spotkań. W tym czasie zanotowała 12 zwycięstw i sześć remisów.

DataGodzinaFazaMecz
10 lipca21:00ĆwierćfinałHiszpania – Belgia

Transmisja meczu Hiszpania – Belgia: TVP 1, TVP Sport i aplikacja TVP Sport.

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