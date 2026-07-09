Reprezentacja Maroka ma problem. Największa gwiazda nie zagra z Francją

Ismael Saibari z powodu kontuzji mięśnia dwugłowego uda nie zagra w meczu Francja - Maroko w ramach ćwierćfinału mundialu. To ogromne osłabienie dla ekipy Lwów Atlasu.

Pro Shots / Alamy Na zdjęciu: Ismael Saibari

Francja – Maroko. Ismael Saibari wypada z gry

Mistrzostwa świata 2026 wkraczają w decydującą fazę. Przed kibicami spotkania ćwierćfinałowe, a jednym z najciekawiej zapowiadających się pojedynków będzie starcie Francji z Marokiem. Mecz odbędzie się już dzisiaj, w czwartek 9 lipca, o godzinie 22:00. Reprezentacja Trójkolorowych od początku turnieju znajduje się w gronie głównych faworytów do zdobycia mistrzowskiego tytułu, natomiast ekipa Lwów Atlasu potwierdza, że zasługuje na miano jednego z największych pozytywnych zaskoczeń tegorocznego mundialu.

Reprezentacja Maroka przystąpi jednak do tego spotkania z poważnym osłabieniem. W kadrze meczowej zabraknie Ismaela Saibariego, który zmaga się z kontuzją mięśnia dwugłowego uda. 25-letni ofensywny zawodnik nie dokończył wygranego 3:0 meczu z Kanadą i nie zdołał wrócić do pełni sił na ćwierćfinał z Francuzami. Informację o jego absencji potwierdził selekcjoner Mohamed Ouahbi, dodając, że sztab medyczny przygotowuje piłkarza do ewentualnego występu w półfinale.

Saibari jest jedną z największych gwiazd reprezentacji Maroka podczas trwających mistrzostw świata, dlatego nieobecność napastnika będzie ogromnym ciosem dla zespołu z Afryki. Snajper zdobył już trzy bramki na tegorocznym mundialu i należał do najważniejszych postaci swojej drużyny. Warto przypomnieć, że zaledwie kilka dni temu mierzący 185 centymetrów zawodnik przeszedł do Bayernu Monachium, który zapłacił za jego transfer z PSV Eindhoven około 50 milionów euro.

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