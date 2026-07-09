Didier Deschamps zabrał głos na temat sędziów. Dyplomatyczna wypowiedź

Didier Deschamps nie zwraca większej uwagi na fakt, że sędzią najbliższego meczu Francji będzie Argentyńczyk. - Naszym przeciwnikiem jest Maroko, a nie arbiter - powiedział selekcjoner ekipy Trójkolorowych.

Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Didier Deschamps

Deschamps: Naszym przeciwnikiem jest Maroko, a nie arbiter

Mistrzostwa świata 2026 wkraczają w decydującą fazę. Już dziś, w czwartek 9 lipca o godzinie 22:00, rozegrany zostanie jeden z najciekawiej zapowiadających się ćwierćfinałów, w którym Francja zmierzy się z Marokiem. Drużyna Trójkolorowych od początku turnieju jest wymieniana w gronie głównych kandydatów do zdobycia mistrzowskiego tytułu. Z kolei afrykańska ekipa imponuje swoją postawą i udowadnia, że zasługuje na miano największego „czarnego konia” tegorocznego mundialu.

Przed dzisiejszym spotkaniem w konferencji prasowej udział wziął Didier Deschamps. Selekcjoner reprezentacji Francji został zapytany o nominację argentyńskiego sędziego – Facundo Tello – na arbitra ćwierćfinałowego starcia, co wzbudziło sporo kontrowersji ze względu na sportową rywalizację obu krajów. – Musimy sobie z tym poradzić. Ufam sędziom. Naszym przeciwnikiem jest Maroko, a nie arbiter – przyznał szkoleniowiec zespołu Trójkolorowych, cytowany przez brytyjski dziennik „The Guardian”.

Niewykluczone, że tegoroczne mistrzostwa świata zakończą się finałem identycznym jak przed czterema laty w Katarze. Francja oraz Argentyna ponownie znajdują się bowiem w gronie faworytów do końcowego triumfu, dlatego kibice nie wykluczają kolejnego starcia tych reprezentacji w meczu o złoty medal. Zanim jednak do tego dojdzie, Francuzi muszą uporać się z ambitnymi i świetnie dysponowanymi Marokańczykami. Natomiast Argentyńczycy podejmą Szwajcarów w 1/4 finału mundialu.

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