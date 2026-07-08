Francja poznała decyzję FIFA. Wiadomo, co z odwołaniem ws. Olise

Reprezentacja Francji pokonała Paragwaj w 1/8 finału Mistrzostw Świata. Michael Olise został ukarany żółtą kartką. Les Bleus próbowali się odwołać, ale FIFA odrzuciła ich wniosek, co przekazał Didier Deschamps.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Michael Olise

FIFA odrzuciła odwołanie Francji ws. kartki dla Olise

Reprezentacja Francji pozostała w grze o końcowe zwycięstwo na Mistrzostwach Świata 2026. W poprzedniej rundzie pokonali Paragwaj (1:0), a jedynego gola strzelił Kylian Mbappe. Napastnik wykorzystał rzut karny w 70. minucie meczu. W tym samym spotkaniu żółtą kartkę otrzymał Michael Olise. Francuz został upomniany za starcie z piłkarzem rywali – Matiasem Galarzą.

Według francuskiego zespołu Olise nie powinien otrzymać żóltej kartki. W związku z tym odwołali się do FIFA, aby światowa federacja anulowała ukaranie piłkarza. Warto dodać, że potencjalna żółta kartka w ćwierćfinale spowoduje zawieszenie na ewentualny półfinał.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Mecz Francja – Maroko w ćwierćfinale odbędzie się w czwartek (9 lipca) o godzinie 22:00. Dzień przed spotkaniem odbyła się konferencja prasowa z udziałem selekcjonera wicemistrzów świata. Didier Deschamps, cytowany przez RMC Sport, przekazał, że FIFA odrzuciła odwołanie ws. anulowania żółtej kartki. Oznacza to, że Olise, jeśli otrzyma kolejną kartkę, nie zagra w półfinale, jeśli do niego awansują.

„Jeśli chodzi o żółtą kartkę Michaela Olise, nic się nie zmieniło. Rano otrzymaliśmy decyzję od FIFA” – przekazał Didier Deschamps.

Przypomnijmy, że Francja miała podstawy, aby ubiegać się o zmianę decyzji. Kilka dni wcześniej ku dużemu zaskoczeniu i niezadowoleniu FIFA anulowała czerwoną kartkę, którą otrzymał Folarin Balogun. Dzięki temu Amerykanin mógł wystąpić w meczu z Belgią.