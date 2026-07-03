Egipt błyskawicznie uderza. Australia w opałach [WIDEO]

Reprezentacja Egiptu wyszła na prowadzenie już w 13. minucie meczu z Australią w 1/16 finału MŚ 2026. Na listę strzelców wpisał się Emam Ashour.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Australia - Egipt

Egipt szybko obejmuje prowadzenie w meczu z Australią

Egipcjanie awansowali do fazy pucharowej po solidnym występie w fazie grupowej. Drużyna z Afryki zremisowała z Belgią (1:1) oraz Iranem (1:1), a także pokonała Nową Zelandię (3:1) i zameldowała się w 1/16 finału mundialu rozgrywanego w USA, Kanadzie i Meksyku.

Liderem Faraonów pozostaje Mohamed Salah. Gwiazdor reprezentacji po zakończeniu sezonu rozstał się z Liverpoolem i obecnie pozostaje bez klubu, koncentrując się jednak w pełni na występach w narodowych barwach.

Reprezentacja Australii pod wodzą Tony’ego Popovicia również dobrze pokazał się na turnieju. Socceroos sensacyjnie pokonali Turcję (2:0), następnie przegrali z USA (0:2), a na zakończenie zmagań grupowych zremisowali z Paragwajem (0:0). Dwa czyste konta pokazały, że zespół dobrze funkcjonuje w defensywie.

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Początek piątkowego meczu należał jednak do Australijczyków. Już w pierwszych minutach blisko objęcia prowadzenia byli Socceroos, lecz strzał Cristian Volpato zatrzymał się na poprzeczce.

Odpowiedź Egipcjan była natychmiastowa i niezwykle skuteczna. W 13. minucie Karim Hafez dośrodkował piłkę w pole karne, a precyzyjnym uderzeniem głową popisał się Emam Ashour.

Tak się wykorzystuje dośrodkowania!



Ashour idealnie odnalazł się w polu karnym i precyzyjnym strzałem głową otworzył wynik spotkania!



Egipt prowadzi z Australią 1:0 w meczu o awans do 1/8 finału mistrzostw świata! ⚽



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Przypomnijmy iż zwycięzca tego meczu w 1/8 finału zmierzy się z lepszym z pary Argentyna – Republika Zielonego Przylądka.