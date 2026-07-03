Oto nowy faworyt do zdobycia Złotej Piłki. Mundial wszystko zmienił

16:04, 3. lipca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Score90.com

Kylian Mbappe to obecnie największy faworyt do zdobycia Złotej Piłki - twierdzi serwis score90.com. Francuz wyprzedził w przewidywaniach Ousmane Dembele oraz Harry'ego Kane'a. W TOP5 znalazł się jeszcze Michael Olise.

Złota Piłka 2025
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Raj Valley / Alamy Na zdjęciu: Złota Piłka 2025

Złota Piłka 2026: Kylian Mbappe faworytem do zdobycia nagordy

Mistrzostwa Świata 2026 mogą mieć duży wpływ na wyniki jednego z najbardziej prestiżowych plebiscytów w piłce nożnej, czyli France Football. Złota Piłka to nagroda dla najlepszego piłkarza na świecie w danym roku. Każdy zawodnik marzy o jej zdobyciu. W poprzednim roku prestiżowe wyróżnienie trafiło do Ousmane Dembele, który wygrał je po raz pierwszy w karierze.

Ze względu na triumf Paris Saint-Germain w Lidze Mistrzów francuski piłkarz ponownie znalazł się w gronie faworytów. Co więcej, w poprzednim miesiącu był na 1. miejscu w przewidywaniach. W najnowszym zestawieniu serwisu score90.com na fotelu lidera znalazł się inny zawodnik. Obecnie największe szanse na zdobycie Złotej Piłki ma Kylian Mbappe, który wyprzedził swojego rodaka.

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Tuż za plecami Mbappe znalazł się Harry Kane, który awansował w przewidywaniach o dwie pozycje. Dembele zajmuje 3. miejsce, czyli zaliczył spadek o dwie pozycje w dół. Coraz mniejsze szanse ma Lamine Yamal, który przed miesiącem był na 2. miejscu w przewidywaniach, a teraz okupuje 4. lokatę. Na 5. miejscu doszło do zmiany, ponieważ z zestawienia wypadł Khvicha Kvaratskhelia, a jego miejsce zajął rewelacyjny skrzydłowy Bayernu Monachium – Michael Olise.

TOP5 faworytów do zdobycia Złotej Piłki 2026 wg. serwisu score90.com:

  1. Kylian Mbappe (Real Madryt)
  2. Harry Kane (Bayern Monachium)
  3. Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain)
  4. Lamine Yamal (FC Barcelona)
  5. Michael Olise (Bayern Monachium)

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