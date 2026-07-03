Argentyna – Republika Zielonego Przylądka: przewidywane składy. Vozinha zatrzyma Messiego?!

Argentyna jest zdecydowanym faworytem meczu z Republiką Zielonego Przylądka. Przedstawiamy przewidywane składy obu drużyn na starcie o awans do 1/8 finału mistrzostw świata.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Leo Messi i Exequiel Palacios

Argentyna zdecydowanym faworytem. Messi z szansą na kolejne gole

Argentyna ma na koncie komplet zwycięstw w fazie grupowej, a teraz powalczy o awans do 1/8 finału z Republiką Zielonego Przylądka. Jej najbliższy rywal jest oczywiście dużym underdogiem, choć zdołał już na tym turnieju sprawić sensację, chociażby remisując z Hiszpanią czy Urugwajem.

Dla Argentyńczyków i przede wszystkim Leo Messiego to szansa, aby jeszcze poprawić dorobek strzelecki. Republika Zielonego Przylądka cechowała się dotąd skuteczną defensywą, ale nie grała jeszcze z tak jakościowym w ataku rywalem.

W składzie Argentyny raczej nie dojdzie do licznych zmian. Lionel Scaloni wykorzystał ostatnie spotkanie z Jordanią, aby wpuścić do gry kilku rezerwowych, ale teraz najprawdopodobniej wróci do podstawowego garnituru. W ataku oczywiście znajdzie się Messi, który na tym mundialu gra znakomicie.

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Mecz Argentyna – Republika Zielonego Przylądka rozpocznie się w sobotę 4 lipca o godzinie 00:00.

Przewidywane składy na mecz Argentyna – Republika Zielonego Przylądka

Argentyna: E. Martinez – Molina, Romero, L. Martinez, Medina – de Paul, Mac Allister, Fernandez, Almada – L. Martinez, Messi

Republika Zielonego Przylądka: Vozinha – Moreira, Lopes, Borges, Cabral – Lenini, Mendes, Duarte, Monteiro, Semedo – Livramento