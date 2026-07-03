Argentyna będzie miała problem? Rewelacja mundialu na pewno się nie podda

11:46, 3. lipca 2026
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Goal.pl

Argentyna jest faworytem starcia z Republiką Zielonego Przylądka, ale rywal już pokazał, że potrafi psuć plany silniejszym. W fazie grupowej nie przegrał ani razu.

Lionel Messi w meczu z Austrią
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fot. Alamy Na zdjęciu: Lionel Messi w meczu z Austrią

Republika Zielonego Przylądka nie pęka przed faworytami

Argentyna trafia w fazie pucharowej na jedną z największych historii tego mundialu. Republika Zielonego Przylądka po raz pierwszy gra na mistrzostwach świata, a mimo to wyszła z grupy bez porażki.

Nie był to przypadkowy awans po łatwym terminarzu. Debiutant najpierw zatrzymał Hiszpanię, remisując 0:0, później urwał punkt Urugwajowi po wyniku 2:2, a następnie zremisował 0:0 z Arabią Saudyjską. To wystarczyło, by zająć drugie miejsce w grupie i przedłużyć swoją przygodę w turnieju.

Sposób gry tej drużyny jest czytelny. Republika Zielonego Przylądka nie musi dominować przy piłce, żeby być niewygodna. Broni nisko, długo utrzymuje się w meczu i zmusza rywali do cierpliwości. Hiszpania oddała przeciwko niej 27 strzałów, ale nie znalazła drogi do bramki. Właśnie dlatego Argentyna nie może potraktować tego spotkania jak formalności.

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Messi prowadzi Argentynę przez turniej

Argentyna do fazy pucharowej weszła z kompletem zwycięstw. Pokonała Algierię 3:0, Austrię 2:0 oraz Jordanię 3:1. W trzech meczach strzeliła osiem goli i straciła tylko jednego.

Najważniejszą postacią zespołu pozostaje Lionel Messi. Kapitan zdobył sześć z ośmiu bramek Argentyny w turnieju. Zaczął od hat-tricka z Algierią, później dwukrotnie trafił z Austrią, a następnie wpisał się na listę strzelców także przeciwko Jordanii.

Argentyna ma też bardzo mocne argumenty w defensywie. W fazie grupowej pozwoliła rywalom tylko na dwa celne strzały. To ważne przed meczem z drużyną, która w trzech spotkaniach zdobyła dwie bramki i częściej skupiała się na przetrwaniu niż na otwartej wymianie ciosów.

Mecz zostanie rozegrany na Hard Rock Stadium w Miami. Zwycięzca tej pary zagra w kolejnej rundzie z lepszym z duetu Australia – Egipt.

Na papierze Argentyna ma wszystko, by awansować. Republika Zielonego Przylądka nie przyjechała jednak na mundial po ładną historię zakończoną w grupie. Skoro potrafiła zatrzymać Hiszpanię i nie przegrała z Urugwajem, mistrzowie świata muszą przygotować się na cierpliwy, niewygodny i prawdopodobnie długo zamknięty mecz.

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