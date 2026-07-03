Aktualna drabinka mistrzostw świata 2026. Potencjalne pary i ścieżki do finału

08:23, 3. lipca 2026
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Goal.pl

Drabinka mistrzostw świata 2026 coraz mocniej się zapełnia. Znamy już większość uczestników 1/8 finału, a kilka ścieżek zapowiada bardzo mocne starcia w kolejnych rundach.

Puchar mistrzostw świata
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dpa/alamy Na zdjęciu: Puchar mistrzostw świata

Znamy większość par 1/8 finału mundialu

Mistrzostwa świata 2026 są już na etapie, na którym każdy wynik natychmiast zmienia układ całej drabinki. Część drużyn ma już zapewnione miejsce w 1/8 finału, a do pełnego zestawu brakuje rozstrzygnięć w ostatnich meczach 1/16 finału.

W górnej części drabinki znalazły się między innymi Francja, Maroko, Hiszpania i Belgia. To oznacza, że już na drodze do ćwierćfinału mogą pojawić się bardzo wymagające przeszkody.

Znane pary 1/8 finału mistrzostw świata 2026:

  • Paragwaj – Francja
  • Kanada – Maroko
  • Portugalia – Hiszpania
  • USA – Belgia
  • Brazylia – Norwegia
  • Meksyk – Anglia

Do uzupełnienia pozostają jeszcze dwa zestawienia. Zwycięzca meczu Argentyna – Republika Zielonego Przylądka trafi na lepszego z pary Australia – Egipt. Szwajcaria czeka natomiast na zwycięzcę spotkania Kolumbia – Ghana.

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Tak może wyglądać droga do ćwierćfinałów

Pierwsza część drabinki tworzy możliwy ćwierćfinał z udziałem zwycięzców par Paragwaj – Francja oraz Kanada – Maroko. Każda z tych reprezentacji ma za sobą wymagającą drogę, ale to Francja będzie w tej części zestawienia jednym z najmocniej obserwowanych zespołów.

Druga ścieżka wygląda jeszcze bardziej efektownie. Portugalia po zwycięstwie nad Chorwacją trafiła na Hiszpanię, która pewnie pokonała Austrię. Zwycięzca tego hitu zmierzy się w ćwierćfinale z lepszym z pary USA – Belgia.

W drugiej połowie drabinki Brazylia zagra z Norwegią, a Meksyk z Anglią. Zwycięzcy tych meczów spotkają się ze sobą w ćwierćfinale, co już teraz zapowiada jedną z najciekawszych ścieżek turnieju.

Ostatni fragment drabinki nadal zależy od wyników trzech meczów. Argentyna lub Republika Zielonego Przylądka zagrają z Australią albo Egiptem. Po drugiej stronie tej części znajduje się Szwajcaria, która w 1/8 finału zmierzy się z Kolumbią albo Ghaną.

Aktualny układ drabinki mistrzostw świata 2026

Potencjalne ćwierćfinały:

  • zwycięzca Paragwaj – Francja vs zwycięzca Kanada – Maroko
  • zwycięzca Portugalia – Hiszpania vs zwycięzca USA – Belgia
  • zwycięzca Brazylia – Norwegia vs zwycięzca Meksyk – Anglia
  • zwycięzca Argentyna / Republika Zielonego Przylądka – Australia / Egipt vs zwycięzca Szwajcaria – Kolumbia / Ghana

Taki układ sprawia, że kilka bardzo mocnych reprezentacji może wpaść na siebie wcześniej, niż życzyliby sobie tego ich kibice. Szczególnie interesująco wygląda ścieżka z Portugalią, Hiszpanią, USA i Belgią, bo już sama 1/8 finału przynosi tam hitowe zestawienia.

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