Cristiano Ronaldo zdecydował! Chodzi o koniec kariery w reprezentacji

DeFodi Images / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Ronaldo ma zakończyć karierę reprezentacyjną po mundialu

Cristiano Ronaldo to bez dwóch zdań jeden z najlepszych piłkarzy w historii. Część uważać będzie, że najlepszy, inni że drugi, trzeci lub czwarty w tej klasyfikacji. Pewne jest jednak to, że kilka najbliższych pokoleń będzie słyszało wiele opowieści o tym zawodniku. Szczególnie, że jego kariera zmierza ku końcowi. Przede wszystkim mowa tu o reprezentacji Portugalii, z którą obecnie awansował do 1/8 finału Mistrzostw Świata 2026.

Jak się okazuje, starcie z Hiszpanią, o ile rzecz jasna Portugalia je przegra, będzie ostatnim meczem Ronaldo w reprezentacyjnej koszulce. Takie informacje przekazała bowiem siostra gwiazdora, która jasno przyznała, że jego kariera w kadrze zmierza ku końcowi.

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– Z informacji, które mam, wynika, że Cristiano Ronaldo pożegna się z reprezentacją po Mistrzostwach Świata, to jest jego ostatni taniec. Cieszcie się więc jego grą, póki występuje w kadrze. Pożegnanie nie nastąpi dzisiaj, ale wkrótce. Oczywiście chodzi mi o zakończenie przygody z kadrą – powiedziała Katia Aveiro, siostra Ronaldo, w rozmowie z serwisem „A Bola”.

Cristiano Ronaldo w minionym sezonie rozegrał w sumie 37 spotkań, w których zdobył 30 goli oraz zanotował pięć asyst. I choć klubowa kariera usłana jest największymi sukcesami – z pięcioma Złotymi Piłkami na czele – to jednak brak mu sukcesu z kadrą na ogólnoświatowym turnieju. W 2016 roku Portugalia wygrała bowiem Euro, ale na mundialach do tej pory zawodziła. W kadrze 41-latek rozegrał w sumie 232 mecze, w których aż 146 razy trafiał do siatki rywali.

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