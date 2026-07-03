Klopp rozpoczął rozmowy ws. objęcia reprezentacji! Federacja potwierdza

DFB, a więc niemiecka federacja piłkarska, poinformowała, że rozpoczęła rozmowy z Jurgenem Kloppem ws. objęcia reprezentacji Niemiec. Wcześniej szkoleniowiec wyraził gotowość do tej pracy. To oznacza, że najpewniej wróci on do futbolu.

dpa/Alamy Na zdjęciu: Jurgen Klopp

Klopp rozmawia z Niemcami ws. objęcia reprezentacji

Reprezentacja Niemiec pożegnała się już z Mistrzostwami Świata 2026. Niestety dla kibiców tej drużyny przygoda z mundialem w Ameryce zakończyła się zdecydowanie wcześniej, niż oczekiwano. Już w 1/16 finału przegrali oni bowiem z Paragwajem w serii rzutów karnych. Tak szybkie odpadnięcie z turnieju, w dodatku w takim stylu, zwiastowało tylko jedno: zwolnienie Juliana Nagelsmanna.

To też właśnie potwierdziła oficjalnie niemiecka federacja. Co jednak ciekawe, właściwie wskazała już także następcę. W komunikacie czytamy bowiem, że DFB przystąpiło do rozmów z Jurgenem Kloppem ws. objęcia reprezentacji Niemiec. Sam szkoleniowiec już wcześniej sygnalizował, że jest gotowy podjąć się tego zdania, a to oznacza, że właściwie pozostaje tylko dogadanie warunków kontraktu, bowiem chęć i wola współpracy jest z obu stron.

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– W sprawie powołania nowego trenera, władze DFB będą teraz prowadzić rozmowy z Jurgenem Kloppem. Zasygnalizował on już swoją ogólną gotowość do objęcia stanowiska – czytamy w komunikacie DFB, a więc niemieckiej federacji piłkarskiej.

Jurgen Klopp to rzecz jasna jeden z najbardziej utytułowanych szkoleniowców ostatnich dekad. W swoim CV ma m.in. wygranie Ligi Mistrzów, Premier League oraz dwa mistrzostwa Niemiec. Poza tym sięgał po krajowe puchary w barwach zarówno Liverpoolu, jak i Borussii Dortmund. 59-latek obecnie jest jeszcze związany z koncernem RB.

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