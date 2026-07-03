Ronaldo ma nowego trenera w Al-Nassr. Pracował w Premier League

Cristiano Ronaldo po powrocie z mundialu spotka się z nowym trenerem w Al-Nassr. Jak poinformował Fabrizio Romano, Saudyjczycy zmienili szkoleniowca. Stery w zespole przejął Ange Postecoglou.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Ange Postecoglou nowym trenerem Cristiano Ronaldo i Al-Nassr

Cristiano Ronaldo obecnie skupia całą swoją uwagę na trwających Mistrzostwach Świata. Natomiast po powrocie z mundialu czeka go duża zmiana w klubie. Al-Nassr zdecydowało się zmienić szkoleniowca. Po zaledwie jednym sezonie z klubem rozstał się Jorge Jesus. Pod wodzą Portugalczyka drużyna z Rijadu sięgnęła po upragnione mistrzostwo kraju, pokonując faworyzowane Al-Hilal.

Plotki o odejściu Jorge Jesusa pojawiła się od dawna. Doświadczony trener miał trafić do Turcji, gdzie interesowało się nim Fenerbahce, ale finalnie tak się nie stanie. Niewykluczone, że może kontynuować karierę w kadrze Portugalii, która rozstanie się z Roberto Martinezem.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Wracając do Al-Nassr, to nowym trenerem urzędujących mistrzów został Ange Postecoglou. Z informacji Fabrizio Romano wynika, że Australijczyk urodzony w Grecji podpisał dwuletni kontrakt z klubem. Pracę rozpocznie niezwłocznie w najbliższych dniach.

Ange Postecoglou ostatnie lata spędził w Premier League, gdzie odpowiadał za wyniki Tottenhamu w latach 2023-2025, a także Nottingham Forest od września do października 2025 roku. Z Kogutami sięgnął po historyczny triumf w Lidze Europy. Wcześniej prowadził Celtic Glasgow, z którym wygrywał dwukrotnie mistrzostwo Szkocji oraz Yokohamę F.Marinors, z którą triumfował w lidze japońskiej. Na swoim koncie ma także przygodę w roli selekcjonera reprezentacji Australii.