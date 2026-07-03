Australia – Egipt: Przewidywane składy na kolejny mecz 1/16 finał MŚ 2026

DeFodi Images / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Przewidywane składy na mecz Australia – Egipt

Przed nami jedno z ostatnich spotkań w ramach 1/16 finału tegorocznych piłkarskich Mistrzostw Świata. Starcie pomiędzy Australią a Egiptem zapowiada się niezwykle ciekawie, ale przede wszystkim bardzo wyrównanie. Bardzo trudno wskazać wyraźnego faworyta tego spotkania, a być może po prostu go nie ma. Wszystko wskazuje więc na wynik, który będzie na styku lub rozstrzygnięcie dopiero w dogrywce lub serii rzutów karnych.

Niemniej oba zespoły mają pewne problemy i względem poprzednich spotkań zabraknie kilku graczy. W zespole Australii są to dwa ważne nazwiska, a mianowicie Mathew Leckie oraz Jacob Italiano. Obaj gracze drugiej linii są kontuzjowani, co oznacza, że selekcjoner będzie musiał dokonać zmian. W zespole Egiptu sytuacja ma się nieco lepiej, bowiem wykluczony z gry w tym meczu jest tylko jeden zawodnik: Mohanad Lasheen. Jego zabraknie z powodu żółtych kartek.

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Jak więc będą prezentować się składy obu zespołów na ten mecz 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata 2026? Oto przewidywane przez nas składy:

Australia: : Beach – Circati, Souttar, Burgess – Bos, O’Neill, Okon-Engstler, Behich – Metcalfe, Velupillay – Toure

Egipt: Shobeir – Hany, Ibrahim, Rabia, Fatouh – Attia, Saber – Salah, Ashour, Ziko – Marmoush

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