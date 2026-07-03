Reprezentacja Egiptu ma szanse wyrównać najlepszy wynik w historii występów na Mistrzostwach Świata. Muszą jednak pokonać Australią w 1/16 finału. Sprawdź składy na mecz Australia - Egipt.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Oficjalne składy na mecz Australia – Egipt

Poznaliśmy już 13 z 16 drużyn, które zagrają w 1/8 finału Mistrzostw Świata 2026. Przed nami ostatnie trzy mecze pierwszej rundy fazy pucharowej. W piątek (3 lipca) o godzinie 20:00 na stadionie AT&T Stadium w Arlington zmierzy się Australia z Egiptem. Zwycięzca zapewni sobie awans i rywalizację o ćwierćfinał z wygranym pary Argentyna – Republika Zielonego Przylądka.

Faworytem nadchodzącego spotkania będzie Egipt, który ma za sobą całkiem przyzwoitą fazę grupową. Afrykańczycy zdobyli 5 punktów, pokonując Nową Zelandię (3:1) oraz remisując z Belgią (1:1) i Iranem (1:1). Jeśli Mohamed Salah i spółka awansują do następnej rundy, wyrównają najlepszy wynik w historii na mundialu. W 1/8 finału ostatni raz grali w 1934 roku, czyli 92 lata temu.

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Australijczycy również walczą o wyrównanie najlepszego wyniku na Mistrzostwach Świata. Poprzednio w najlepszej szesnastce byli w 2022 i 2006 roku. Stawka dla obu drużyn jest bardzo duża, więc na boisku możemy spodziewać się najlepszych zawodników.

W wyjściowej jedenastce na próżno szukać głośnych nazwisk. Kibice mogą kojarzyć m.in. kapitana Harry’ego Souttara z Leicester czy Cristiana Volpato z Sassuolo i Nestory’ego Irankundę z Watford. Nieco inaczej sytuacja wygląda w składzie Egiptu, gdzie oczywiście w ataku zobaczymy dwie topowe gwiazdy Premier League, czyli Mohameda Salaha oraz Omara Marmousha.

Oficjalne składy na mecz Australia -Egipt:

Australia: Beach – Circati, Bos, Behich, Souttar, Herrington – Metcalfe, O’Neill, Irvine – Irankunda, Volpato

Egipt: Shoubir – Ibrahim, Hany, Rabia, Hafez – Ashour, Zico, Fathy, Attia – Salah, Marmoush