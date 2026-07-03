Man United chce reprezentanta Holandii. Rozmowy już trwają

20:08, 3. lipca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  talkSPORT

Manchester United skontaktował się z West Hamem w sprawie transferu Crysencio Summerville'a - podaje serwis "talkSPORT". Czerwone Diabły przygotowują się do złożenia oferty za reprezentanta Holandii, który błysnął na mundialu.

Michael Carrick
Obserwuj nas w
Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Crysencio Summerville przymierzany do Manchesteru United

Manchester United planuje wzmocnić ofensywę i tego lata rozważa sprowadzenie Crysencio Summerville’a z West Hamu United. 24-letni reprezentant Holandii podczas mistrzostw świata 2026 zdobył dwie bramki i zanotował dwie asysty. Warto też wspomnieć, iż zmarnował rzut karny, który miał wpływ na odpadnięcie Holandii z mundialu. Wstępne rozmowy między angielskimi klubami już się rozpoczęły, o czym informuje „talkSPORT”.

Holender trafił do Młotów w sierpniu 2024 roku za około 30 milionów euro z Leeds United. Skrzydłowy w ostatnim sezonie Premier League rozegrał 31 spotkań. W lidze pięciokrotnie wpisał się na listę strzleców oraz zanotował cztery asysty. Michael Carrick chce na Old Trafford posiadać dwie jakościowe opcje na każdej pozycji.

Kurs 200.00 na wygraną Argentyny z Republiką Zielonego Przylądka. Wystarczy zakład za 2 PLN by zyskać bonus 400 PLN. Sprawdź szczegóły oferty STS

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Szybkość, drybling i skuteczność pod bramką sprawiają, że Summerville pozostaje jednym z bardziej atrakcyjnych celów transferowych na rynku Premier League. Na razie rozmowy pozostają na wczesnym etapie, ale jeśli Manchester United zdecyduje się na sprzedaż Marcusa Rashforda, temat transferu Holendra może przyspieszyć.

Summerville ma ważną umowę z Młotami do czerwca 2029 roku. Jednak po spadku klubu z Premier League Holender zamierza zmienić barwy. Serwis Transfermarkt.de wycenia skrzydłowego na 35 mln euro. 24-latek zanim trafił do Premier League, występował w Feyenoordzie Rotterdam, ADO Den Haag oraz FC Dordrecht.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości