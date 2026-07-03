Man United chce reprezentanta Holandii. Rozmowy już trwają

Manchester United skontaktował się z West Hamem w sprawie transferu Crysencio Summerville'a - podaje serwis "talkSPORT". Czerwone Diabły przygotowują się do złożenia oferty za reprezentanta Holandii, który błysnął na mundialu.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Crysencio Summerville przymierzany do Manchesteru United

Manchester United planuje wzmocnić ofensywę i tego lata rozważa sprowadzenie Crysencio Summerville’a z West Hamu United. 24-letni reprezentant Holandii podczas mistrzostw świata 2026 zdobył dwie bramki i zanotował dwie asysty. Warto też wspomnieć, iż zmarnował rzut karny, który miał wpływ na odpadnięcie Holandii z mundialu. Wstępne rozmowy między angielskimi klubami już się rozpoczęły, o czym informuje „talkSPORT”.

Holender trafił do Młotów w sierpniu 2024 roku za około 30 milionów euro z Leeds United. Skrzydłowy w ostatnim sezonie Premier League rozegrał 31 spotkań. W lidze pięciokrotnie wpisał się na listę strzleców oraz zanotował cztery asysty. Michael Carrick chce na Old Trafford posiadać dwie jakościowe opcje na każdej pozycji.

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Szybkość, drybling i skuteczność pod bramką sprawiają, że Summerville pozostaje jednym z bardziej atrakcyjnych celów transferowych na rynku Premier League. Na razie rozmowy pozostają na wczesnym etapie, ale jeśli Manchester United zdecyduje się na sprzedaż Marcusa Rashforda, temat transferu Holendra może przyspieszyć.

Summerville ma ważną umowę z Młotami do czerwca 2029 roku. Jednak po spadku klubu z Premier League Holender zamierza zmienić barwy. Serwis Transfermarkt.de wycenia skrzydłowego na 35 mln euro. 24-latek zanim trafił do Premier League, występował w Feyenoordzie Rotterdam, ADO Den Haag oraz FC Dordrecht.