Spadł z Premier League, ale zostanie w elicie? Angielski napastnik dostał ofertę

Callum Wilson nie planuje przedłużać wygasającego kontraktu z West Hamem United po spadku ekipy Młotów. Jak podaje David Ornstein z portalu The Athletic, 34-letni napastnik może liczyć na ofertę od Brentfordu.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Callum Wilson

Brentford bada możliwość pozyskania Calluma Wilsona

Callum Wilson ma za sobą niezły sezon, ale mimo jego dobrej postawy West Ham United nie zdołał utrzymać się w Premier League. 34-letni napastnik nie planuje przedłużać wygasającego kontraktu z londyńskim klubem, ponieważ nie chce występować w Championship. Wszystko wskazuje więc na to, że doświadczony snajper będzie dostępny na zasadzie wolnego transferu, co z pewnością przyciągnie zainteresowanie kilku drużyn.

Z okazji rynkowej może skorzystać chociażby Brentford. Jak poinformował David Ornstein z portalu „The Athletic”, Pszczoły rozważają pozyskanie Wilsona bez konieczności płacenia kwoty odstępnego. Ewentualna przeprowadzka do ekipy The Bees byłaby dla angielskiego napastnika bardzo korzystnym rozwiązaniem. Mianowicie, pozostałby on na najwyższym poziomie rozgrywkowym, a jednocześnie nie musiałby wyprowadzać się z Londynu. Priorytetem zawodnika jest bowiem dalsza gra na Wyspach Brytyjskich.

Dziewięciokrotny reprezentant Synów Albionu występował w barwach West Hamu United od sierpnia 2025 roku, kiedy przeniósł się na Stadion Olimpijski z Newcastle United. Wcześniej grał również w AFC Bournemouth oraz Coventry City. Callum Wilson rozegrał dotychczas 271 meczów w Premier League, zdobył 95 bramek i zanotował 26 asyst. Mierzący 180 centymetrów napastnik wkrótce może jeszcze poprawić ten imponujący dorobek w koszulce nowego klubu.

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