FC Barcelona interesowała się Fisnikiem Asllanim. Napastnik Hoffenheim jednak nie trafi na Camp Nou. Reprezentant Kosowa zgodził się na transfer do RB Lipska - przekazuje "Sky Sports".

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Fisnik Asllani wybrał RB Lipsk. FC Barcelona odprawiona z kwitkiem

FC Barcelona od miesięcy rozgląda się za snajperem, który wejdzie w buty Roberta Lewandowskiego. Poszukiwania trwają bardzo długo, ponieważ mistrzowie Hiszpanii wciąż nie sprowadzili nowego napastnika. Jednym z ich celów do tej pory był Fisnik Asllani. Ostatecznie jednak zawodnik Hoffenheim zmieni klub wewnątrz Bundesligi. „Sky Sports” zdradza, że Kosowianin zgodził się na transfer do RB Lipska.

Tym samym FC Barcelona będzie musiała obrać inny cel transferowy. Fisnik Asllani z pewnością nie chciał czekać w nieskończoność na Dumę Katalonii, więc wybrał RB Lipsk. Czerwone Byki już dawno temu zabiegały o reprezentanta Kosowa, ale dopiero teraz zawodnik zgodził się na transfer. Lada moment wszystkie formalności powinny być dopięte.

Fisnik Asllani nieprzypadkowo zapracował sobie na zainteresowanie tak wielkich klubów. Reprezentant Kosowa ma za sobą przełomowy sezon, w którym udowodnił, że stać go na większe granie niż w Hoffenheim. Zawodnik finalnie zostanie na boiskach Bundesligi, co powinno ucieszyć kibiców niemieckiej ligi.

W zeszłym sezonie Fisnik Asllani rozegrał 35 spotkań w koszulce Hoffenheim. Kosowianin zdobył 11 bramek, a także zaliczył 10 asyst.