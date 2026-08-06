Real odpalił operację za fortunę. Kwota zwala z nóg

15:55, 6. sierpnia 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Florian Plettenberg (X)

Real Madryt jest o krok od przeprowadzenia jednego z największych transferów tego okna. Wszystkie szczegóły zostały już uzgodnione, a rekordowa transakcja jest blisko ogłoszenia.

Florentino Perez
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fot. DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt odpalił transferową bombę

Real Madryt dopina transfer, który może przejść do historii klubu. Według informacji przekazanych na platformie X przez Floriana Plettenberga ze Sky Germany, Los Blancos osiągnęli pełne porozumienie z RB Lipsk w sprawie pozyskania Yana Diomandego. Niemiecki klub wyraził już zgodę na przeprowadzenie testów medycznych, co oznacza, że do finalizacji całej operacji brakuje już tylko formalności.

Giganta La Liga zdecydował się na ogromny wydatek. Podstawowa kwota transferu ma wynieść aż 125 milionów euro, natomiast dzięki zapisanym w umowie bonusom całkowita wartość transakcji może wzrosnąć do mniej więcej 140 milionów euro. To sprawia, że Diomande stanie przed szansą zapisania się w historii jako najdroższy piłkarz sprowadzony przez Real Madryt.

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Iworyjski skrzydłowy ma związać się ze stołecznym klubem pięcioletnim kontraktem obowiązującym do 2031 roku. Ogólnie w Madrycie wierzą, że jego dynamika, szybkość i umiejętność gry w pojedynkach jeden na jednego pozwolą znacząco zwiększyć siłę ofensywy zespołu.

Jeśli wszystkie procedury zakończą się zgodnie z planem, Diomande nie tylko zasili skład jednego z największych klubów świata, ale również wyprzedzi Jude’a Bellinghama pod względem kwoty transferu. Jak podkreśla  znany dziennikarz, wszystko jest już uzgodnione i nic nie wskazuje na to, aby ten spektakularny ruch miał się jeszcze skomplikować.

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