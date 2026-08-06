Polskie kluby pytają o Kallmana. Hannover stawia zaporową cenę! [NASZ NEWS]

15:48, 6. sierpnia 2026
Piotr Koźmiński
Piotr Koźmiński Źródło:  Goal.pl

Benjamin Kallman dał się poznać w Ekstraklasie z bardzo dobrej strony. Fin był czołowym strzelcem ligi, a następnie wyjechał do Hannoveru 96. W tym okienku kilka polskich klubów zainteresowało się tym napastnikiem. Problemem jest jednak cena.

Benjamin Kallman
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SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Benjamin Kallman

Dobry czas w Niemczech

Po zamianie Cracovii na Hannover 96 Benjamin Kallman nic nie stracił ze swojej skuteczności. Napastnik reprezentacji Finlandii zaliczył udany sezon na zapleczu Bundesligi, o czym świadczą jego statystyki.

W 33 meczach 2. Bundesligi Fin zdobył 14 bramek i zaliczył jedną asystę. W poprzednim sezonie, jeszcze w Cracovii, było to 18 bramek w 34 meczach (plus 7 asyst). Jak widać, poniżej pewnego poziomu Kallma nie schodzi.

Cena (nie) do przyjęcia

Po ostatnich rozgrywkach okazało się, że pozostanie w Hannoverze na kolejny sezon wcale nie jest przesądzone. Ta informacja dotarła do Polski i z naszej wiedzy wynika, że temat Kallmana pojawił się w kilku polskich klubach.

Tym bardziej, że sam zawodnik wcale nie wykluczał ponownej gry w Polsce. A wręcz przeciwnie. Miał preferować właśnie ten kierunek w przypadku dobrej oferty.

A gdzie konkretnie pojawił się jego temat? Z naszych informacji wynika, że w Widzewie (bardzo wstępnie), Wieczystej (przyznał to Sławomir Peszko), a niedawno w Rakowie i Koronie Kielce. Niestety, wspólny mianownik odpowiedzi (negatywnej) jest jeden. Chodzi o cenę.

Z naszych informacji wynika, że obecnie Hannover chciałby uzyskać za 28-letniego Kallmana 4 miliony euro. A to (przynajmniej w tym momencie) praktycznie wyklucza jego powrót do Polski.

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