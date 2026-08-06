Real Madryt ogłosił najdroższy transfer w swojej historii

Yan Diomande zgodnie z przewidywaniami dołączył do Realu Madryt. Stołeczny gigant zapłacił za niego około 135 milionów euro, co oznacza najdroższy transfer w historii hiszpańskiego klubu.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Oficjalnie: Yan Diomande przeszedł do Realu Madryt

Real Madryt poinformował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu na zasadzie transferu definitywnego Yana Diomande z Lipska. 19-letni skrzydłowy po pomyślnym przejściu testów medycznych podpisał z hiszpańskim klubem kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2033 roku, rozpoczynając tym samym nowy etap swojej kariery w barwach drużyny Królewskich.

Kwota transakcji wyniosła około 135 milionów euro, łącznie z łatwymi do spełnienia bonusami. Oznacza to, że Real Madryt przeprowadził najdroższy transfer w swojej historii. Dotychczas rekord należał do Jude’a Bellinghama, który kosztował 127 milionów euro. Teraz wyprzedził go reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej, z którym na Santiago Bernabeu wiązane są ogromne nadzieje.

Diomande występował w wyżej wspomnianym Lipsku od lipca 2025 roku, gdy przeniósł się do Niemiec z CD Leganes za niespełna 20 milionów euro. Młody atakujący szybko wyrósł na jedną z największych gwiazd zespołu Byków, imponując skutecznością i przebojowością. W poprzednim sezonie rozegrał 36 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobył 13 bramek oraz zanotował 10 asyst.