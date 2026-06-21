Dzisiejsze i jutrzejsze mecze mundialu. Rozpiska na dzisiaj i jutro (21.06/22.06)

Sprawdź mecze mundialu 2026 na 21 i 22 czerwca. Za nami już trzy mecze, ale prawdziwe hity szykują się w kolejnych starciach.

diebilderwelt / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Hiszpanii

Dzisiejsze mecze mistrzostw świata (21.06.2026)

Kolejny dzień Mistrzostw Świata 2026 rozpoczął się od rywalizacji Ekwadoru z Curacao. O tym meczu długo jeszcze będzie się mówić, a to ze względu na wielką postawę bramkarza kopciuszka, Eloy’a Rooma. To właściwie tylko dzięki niemu drużyna z Karaibów zanotowała pierwszy, historyczny punkt na mundialu. A to oznacza, że przed ostatnią kolejką mają oni szansę na zajęcie trzeciego miejsca.

Kilka godzin po tym starciu reprezentacja Tunezji mierzyła się z drużyną Japonii. Można było się spodziewać, że to ekipa z Azji jest faworytem, ale skala, w której pokonali zespół z Afryki jest spora. Piłkarze z Kraju Kwitnącej Wiśni wygrali bowiem 4:0 i zajmują oni pewne drugie miejsce w swojej grupie.

Dzisiaj jednak czekają nas jeszcze dwa mecze. O godzinie 18:00 reprezentacja Hiszpanii zmierzy się z Arabią Saudyjską w kluczowym dla nich starciu. Po wpadce w pierwszym spotkaniu z Wyspami Zielonego Przylądka, teraz nie ma już wymówek. Mistrzostwie Europy muszą wygrać, jeśli chcą uniknąć kompromitacji. Kilka godzin po tym starciu Belgia podejmie zespół Iranu. To starcie, co zaskakujące, to potyczka 2. z 3. drużyną tabeli grupy G. Problem w tym, że to Irańczycy są trzeci, choć każdy z zespołów ma po jednym punkcie.

Data Godzina Grupa Mecz Miasto Transmisja 21 czerwca 02:00 E Ekwador – Curacao (0:00) Kansas City TVP2, TVP Sport, TVPSPORT.PL 21 czerwca 06:00 F Tunezja – Japonia (0:4) Monterrey TVP2, TVP Sport, TVPSPORT.PL 21 czerwca 18:00 H Hiszpania – Arabia Saudyjska Atlanta TVP2, TVP Sport, TVPSPORT.PL 21 czerwca 21:00 G Belgia – Iran Inglewood TVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL

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Jutrzejsze mecze mistrzostw świata (22.06.2026)

W poniedziałek 22 czerwca czeka na nas kilka bardzo ciekawych starć. Przede wszystkim do gry wejdą reprezentacje Argentyny oraz Francji, a więc faworyci turnieju. To właśnie starcie obecnych mistrzów świata z Austrią zapowiada się najciekawiej. Oto pełne zestawienie poniedziałkowych meczów 2. kolejki Mistrzostw Świata 2026.