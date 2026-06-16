Dzisiejsze i jutrzejsze mecze mundialu. Rozpiska na dzisiaj i jutro (16.06/17.06)

Dziś i jutro swoje pierwsze mecze na Mistrzostwach Świata 2026 zagrają główni faworyci do ich wygrania, a więc Francja, Argentyna i Portugalia. Oto rozpiska spotkań.

SFSI / Alamy Na zdjęciu: Leo Messi

Dzisiejsze mecze mundialu (16.06.2026)

Dziś wieczorem do gry wejdzie reprezentacja Francji, która swoje pierwsze spotkanie w grupie I na Mistrzostwach Świata rozegra z Senegalem. Kylian Mbappe wraz z kolegami będzie chciał po raz trzeci z rzędu dotrzeć do finału i wygrać go tak jak w 2018 roku. W 2022 roku lepsza okazała się Argentyna.

Data Godzina Grupa Mecz Miasto Transmisja 16 czerwca 21:00 I Francja – Senegal East Rutherford TVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL

Jutrzejsze mecze mundialu (17.06.2026)

To właśnie m.in. Albicelestes zagrają w nocy z wtorku na środę. Zmierzą się oni z Algierią, która wygrała swoją grupę eliminacyjną. Wszystko wskazuje na to, że Lionel Messi zagra swój ostatni mundial i będzie chciał powtórzyć sukces sprzed 4 lat, kiedy to wraz z drużyną sięgnął po wymarzony tytuł. Sędzią tego spotkania będzie Szymon Marciniak.

Jednak przed tym meczem rywalizację rozpocznie Norwegia w Erlingiem Haalandem w składzie oraz Irak. To właśnie oni znajdują się w mocnej grupie I wraz Francją i Senegalem.

O godzinie 06:00 zagrają z kolei Austria z debiutującą na MŚ Jordanią. Austriacy wracają na światową scenę po 28 latach nieobecności.

Jutro wieczorem natomiast kibiców czekają dwa mecze z udziałem kolejnych faworytów czyli Portugalii oraz Anglii. Cristiano Ronaldo, dla którego to ostatnia szansa na wygranie mundialu i jego ekipa zmierzą się z DR Kongo, które ostatni raz na mundialu grało 52 lata temu. Potem Synowie Albionu zagrają z finalistami z 2018 roku czyli Chorwacją. Będzie więc to kolejny hit fazy grupowej.