Dzisiejsze i jutrzejsze mecze mundialu. Rozpiska na dzisiaj i jutro (16.06/17.06)

Dzisiejsze mecze mundialu (16.06.2026)
Dziś wieczorem do gry wejdzie reprezentacja Francji, która swoje pierwsze spotkanie w grupie I na Mistrzostwach Świata rozegra z Senegalem. Kylian Mbappe wraz z kolegami będzie chciał po raz trzeci z rzędu dotrzeć do finału i wygrać go tak jak w 2018 roku. W 2022 roku lepsza okazała się Argentyna.
|Data
|Godzina
|Grupa
|Mecz
|Miasto
|Transmisja
|16 czerwca
|21:00
|I
|Francja – Senegal
|East Rutherford
|TVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL
Jutrzejsze mecze mundialu (17.06.2026)
To właśnie m.in. Albicelestes zagrają w nocy z wtorku na środę. Zmierzą się oni z Algierią, która wygrała swoją grupę eliminacyjną. Wszystko wskazuje na to, że Lionel Messi zagra swój ostatni mundial i będzie chciał powtórzyć sukces sprzed 4 lat, kiedy to wraz z drużyną sięgnął po wymarzony tytuł. Sędzią tego spotkania będzie Szymon Marciniak.
Jednak przed tym meczem rywalizację rozpocznie Norwegia w Erlingiem Haalandem w składzie oraz Irak. To właśnie oni znajdują się w mocnej grupie I wraz Francją i Senegalem.
O godzinie 06:00 zagrają z kolei Austria z debiutującą na MŚ Jordanią. Austriacy wracają na światową scenę po 28 latach nieobecności.
Jutro wieczorem natomiast kibiców czekają dwa mecze z udziałem kolejnych faworytów czyli Portugalii oraz Anglii. Cristiano Ronaldo, dla którego to ostatnia szansa na wygranie mundialu i jego ekipa zmierzą się z DR Kongo, które ostatni raz na mundialu grało 52 lata temu. Potem Synowie Albionu zagrają z finalistami z 2018 roku czyli Chorwacją. Będzie więc to kolejny hit fazy grupowej.
|Data
|Godzina
|Grupa
|Mecz
|Miasto
|Transmisja
|17 czerwca
|00:00
|I
|Irak – Norwegia
|Foxborough
|TVP2, TVP Sport, TVPSPORT.PL
|17 czerwca
|03:00
|J
|Argentyna – Algieria
|Kansas City
|TVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL
|17 czerwca
|06:00
|J
|Austria – Jordania
|Santa Clara
|TVP2, TVP Sport, TVPSPORT.PL
|17 czerwca
|19:00
|K
|Portugalia – DR Kongo
|Houston
|TVP2, TVP Sport, TVPSPORT.PL
|17 czerwca
|22:00
|L
|Anglia – Chorwacja
|Arlington
|TVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL