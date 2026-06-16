Dzisiejsze i jutrzejsze mecze mundialu. Rozpiska na dzisiaj i jutro (16.06/17.06)

08:17, 16. czerwca 2026 10:10, 16. czerwca 2026
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  Goal.pl

Dziś i jutro swoje pierwsze mecze na Mistrzostwach Świata 2026 zagrają główni faworyci do ich wygrania, a więc Francja, Argentyna i Portugalia. Oto rozpiska spotkań.

Leo Messi
Obserwuj nas w
SFSI / Alamy Na zdjęciu: Leo Messi

Dzisiejsze mecze mundialu (16.06.2026)

Dziś wieczorem do gry wejdzie reprezentacja Francji, która swoje pierwsze spotkanie w grupie I na Mistrzostwach Świata rozegra z Senegalem. Kylian Mbappe wraz z kolegami będzie chciał po raz trzeci z rzędu dotrzeć do finału i wygrać go tak jak w 2018 roku. W 2022 roku lepsza okazała się Argentyna.

DataGodzinaGrupaMeczMiastoTransmisja
16 czerwca21:00IFrancja – SenegalEast RutherfordTVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL

Jutrzejsze mecze mundialu (17.06.2026)

To właśnie m.in. Albicelestes zagrają w nocy z wtorku na środę. Zmierzą się oni z Algierią, która wygrała swoją grupę eliminacyjną. Wszystko wskazuje na to, że Lionel Messi zagra swój ostatni mundial i będzie chciał powtórzyć sukces sprzed 4 lat, kiedy to wraz z drużyną sięgnął po wymarzony tytuł. Sędzią tego spotkania będzie Szymon Marciniak.

Jednak przed tym meczem rywalizację rozpocznie Norwegia w Erlingiem Haalandem w składzie oraz Irak. To właśnie oni znajdują się w mocnej grupie I wraz Francją i Senegalem.

O godzinie 06:00 zagrają z kolei Austria z debiutującą na MŚ Jordanią. Austriacy wracają na światową scenę po 28 latach nieobecności.

Jutro wieczorem natomiast kibiców czekają dwa mecze z udziałem kolejnych faworytów czyli Portugalii oraz Anglii. Cristiano Ronaldo, dla którego to ostatnia szansa na wygranie mundialu i jego ekipa zmierzą się z DR Kongo, które ostatni raz na mundialu grało 52 lata temu. Potem Synowie Albionu zagrają z finalistami z 2018 roku czyli Chorwacją. Będzie więc to kolejny hit fazy grupowej.

DataGodzinaGrupaMeczMiastoTransmisja
17 czerwca00:00IIrak – NorwegiaFoxboroughTVP2, TVP Sport, TVPSPORT.PL
17 czerwca03:00JArgentyna – AlgieriaKansas CityTVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL
17 czerwca06:00JAustria – JordaniaSanta ClaraTVP2, TVP Sport, TVPSPORT.PL
17 czerwca19:00KPortugalia – DR KongoHoustonTVP2, TVP Sport, TVPSPORT.PL
17 czerwca22:00LAnglia – ChorwacjaArlingtonTVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL
Pełny terminarz MŚ 2026 ->

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości