Jagiellonia Białystok – Rangers. Są oficjalne składy na hit kwalifikacji Ligi Europy

16:52, 6. sierpnia 2026 18:04, 6. sierpnia 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl

Jagiellonia Białystok - Rangers to jedno z najciekawszych spotkań trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Europy. Poznaliśmy już oficjalne składy obu drużyn na czwartkowe starcie.

Jesus Imaz
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fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jesus Imaz

Jagiellonia kontra Rangers. Starcie pełne wielkich emocji

Jagiellonia Białystok – Rangers elektryzuje kibiców jeszcze przed pierwszym gwizdkiem. Przedstawiciel PKO BP Ekstraklasy staje przed niezwykle wymagającym wyzwaniem, mierząc się z jednym z najbardziej utytułowanych klubów ze Szkocji. Stawką jest nie tylko korzystny rezultat przed rewanżowym starciem, ale także znaczące przybliżenie się do upragnionego awansu do fazy ligowej.

Przed rozpoczęciem meczu największe zainteresowanie tradycyjnie wzbudzają wyjściowe jedenastki. Wybory trenerów Adriana Siemieńca i Derek McInnes mogą wiele powiedzieć o planie na to spotkanie. Ponadto mogą wskazać, na których zawodników szkoleniowcy zamierzają oprzeć walkę o zwycięstwo. Szczególną uwagę kibice zwracają na najmocniejsze nazwiska obu zespołów oraz ewentualne niespodzianki w składach.

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Jagiellonia liczy na atut własnego stadionu i wsparcie kompletu kibiców, którzy od pierwszych minut mają ponieść zespół do walki z renomowanym rywalem. Tymczasem ekipa z ligi szkockiej przyjechała do Białegostoku z dużym doświadczeniem zdobytym w europejskich pucharach i z jasnym celem wypracowania wyniku, mającego ułatwić sytuację przed rewanżem na Ibrox Stadium.

Pierwszy gwizdek zapowiada początek niezwykle emocjonującej rywalizacji. Ta może mieć ogromny wpływ na dalsze losy obu drużyn w tegorocznych eliminacjach Ligi Europy.

Oficjalne składy na mecz Jagiellonia Białystok – Rangers

Jagiellonia Białystok (4-2-3-1): Abramowicz – Montoia, Kobayashi, Kostantopoulos, Wojtuszek – Lozano, Romanczuk, Jesus Imaz – Szmyt, Conceicao, Prelec

Rangers (4-5-1): Pandur – McCrorie, Fernandez, Sterling, Rommens – Neil, Diomande, Chukwuani, Aasgaard, Yokota – Chermiti.

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