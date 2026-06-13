Marciniak zaczyna Mistrzostwa Świata! Ten mecz poprowadzi

Szymon Marciniak został przydzielony do pierwszego spotkania na Mistrzostwach Świata 2026. FIFA zdecydowała, że polski sędzia poprowadzi spotkanie Argentyny z Algierią.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Szymon Marciniak

Szymon Marciniak sędzią meczu Argentyna – Algieria

Mistrzostwa Świata 2026 ruszyły pełną parą. Choć nie ma na nich reprezentacji Polski, to jednak będzie inny Biało-Czerwony akcent. W gronie sędziów, których FIFA wybrała na turniej, znalazł się Szymon Marciniak. Warto przypomnieć, że cztery lata temu prowadził wielki finał, czyli mecz Argentyna – Francja. Na trwającym turnieju nie miał jeszcze okazji poprowadzić żadnego spotkania.

To się jednak zmieni w najbliższym czasie. Światowa federacja opublikowała rozpiskę arbitrów na kolejne nadchodzące mecze. Szymon Marciniak wraz ze swoim zespołem został przydzielony do spotkania mistrzów świata, czyli Argentyny z Algierią.

Marciniakowi przy liniach pomagać będą oczywiście jego etatowi asystenci, czyli Adam Kupsik oraz Tomasz Listkiewicz. Sędzią technicznym będzie Campbell Kirk Kawana Waugh z Nowej Zelandii. Spotkanie odbędzie się w środę (17 czerwca) o godzinie 03:00 w nocy. Dla obu drużyn będzie to pierwsze starcie na Mistrzostwach Świata 2026. Faworytem będzie oczywiście ekipa Lionela Messiego.

W poprzednim sezonie Szymon Marciniak prowadził łącznie 29 meczów. Pokazał w nich 109 żółtych oraz 3 czerwone kartki. Dziesięć razy w gwizdanych przez siebie spotkaniach, wskazywał na jedenasty metr, dyktując rzut karny.