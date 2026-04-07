MŚ 2026: USA bez napastnika. Poważna kontuzja
Patrick Agyemang w reprezentacji Stanów Zjednoczonych zadebiutował blisko półtora roku temu. Pierwszy występ środkowego napastnika przypadł na towarzyski pojedynek z Wenezuelą. Już w debiucie udału mu się wpisać na listę strzelców. Od tej pory 25-latek rozegrał 14 spotkań i zdobył sześć bramek, ale na MŚ 2026 nie wystapi.
O kontuzji wychowanka Rhode Island Rams poinformował jego obecny klub, Derby County. – Patrick Agyemang doznał poważnego urazu ścięgna Achillesa w pierwszej połowie meczu Sky Bet Championship ze Stoke City. Klub zapewni Patrickowi opiekę medyczną i rehabilitację na najwyższym poziomie przez cały okres rekonwalescencji – czytamy w oficjalnym komunikacie.
Napastnik The Rams opuści nie tylko mundial, ale także początek nowego sezonu. – W wyniku tej kontuzji Patrick niestety nie weźmie udziału w tegorocznych Mistrzostwach Świata FIFA. Na tym etapie nie można podać konkretnego terminu powrotu do zdrowia – potwierdza Derby.
Agyemang w obecnych rozgrywkach zaliczył 38 spotkań w Championship, w których zdobył 10 bramek i zanotował cztery asysty. W poprzednim sezonie w 18 starciach strzelił osiem goli i zapisał na swoim koncie dwa ostatnie podania.