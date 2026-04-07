Dramat gospodarzy mundialu. Gwiazda nie zagra na MŚ

15:53, 7. kwietnia 2026
Michał Stompór
Michał Stompór

Mistrzostwa Świata 2026 rozpoczną się już za niecałe dwa miesiące. W turnieju organizowanym w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych nie wystąpi Patrick Agyemang. Snajper USA doznał poważnego urazu.

Derby County - Stoke City
Obserwuj nas w
PA Images/ Alamy Na zdjęciu: Derby County - Stoke City

MŚ 2026: USA bez napastnika. Poważna kontuzja

Patrick Agyemang w reprezentacji Stanów Zjednoczonych zadebiutował blisko półtora roku temu. Pierwszy występ środkowego napastnika przypadł na towarzyski pojedynek z Wenezuelą. Już w debiucie udału mu się wpisać na listę strzelców. Od tej pory 25-latek rozegrał 14 spotkań i zdobył sześć bramek, ale na MŚ 2026 nie wystapi.

O kontuzji wychowanka Rhode Island Rams poinformował jego obecny klub, Derby County. – Patrick Agyemang doznał poważnego urazu ścięgna Achillesa w pierwszej połowie meczu Sky Bet Championship ze Stoke City. Klub zapewni Patrickowi opiekę medyczną i rehabilitację na najwyższym poziomie przez cały okres rekonwalescencji – czytamy w oficjalnym komunikacie.

Napastnik The Rams opuści nie tylko mundial, ale także początek nowego sezonu. – W wyniku tej kontuzji Patrick niestety nie weźmie udziału w tegorocznych Mistrzostwach Świata FIFA. Na tym etapie nie można podać konkretnego terminu powrotu do zdrowia – potwierdza Derby.

Agyemang w obecnych rozgrywkach zaliczył 38 spotkań w Championship, w których zdobył 10 bramek i zanotował cztery asysty. W poprzednim sezonie w 18 starciach strzelił osiem goli i zapisał na swoim koncie dwa ostatnie podania.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości