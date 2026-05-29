Górnik blisko sporego transferu. Napastnik za 1,2 miliona euro?!

Górnik Zabrze ma zapłacić 1,2 miliona euro za niejakiego Erika Prekopa ze Slavii Praga. Porozumienie w tej sprawie jest już osiągnięte, o czym donosi serwis "Efotbal.cz".

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Michal Gasparik

Górnik Zabrze zakończył minione rozgrywki z jednym z najlepszych rezultatów w ostatnich latach, a nawet dekadach. Wicemistrzowie Polski do swojego srebrnego medalu dołożyli także zwycięstwo w Pucharze Polski. Oba te sukcesy składają się na grę Trójkolorowych w eliminacjach Ligi Mistrzów w nadchodzącym sezonie.

Rozpoczęcie eliminacji od drugiej rundy powoduje, że Zabrzanie już na samym początku mogą trafić na spore marki. Aby udało się przejść do kolejnej fazy rozgrywek, potrzebne są więc wzmocnienia. Według informacji przekazanych przez serwis „Efotbal.cz”, jednym z nich może być pozyskanie niejakiego Erika Prekopa. Co więcej, zdaniem tego źródła osiągnięto już porozumienie, według którego Górnik ma zapłacić Slavii Praga za napastnika 1,2 miliona euro. Z pewnością byłaby to sporo kwota w naszych realiach.

Erik Prekop w tym sezonie rozegrał w sumie 35 spotkań i zdobył w nich pięć goli oraz zanotował trzy asysty. 28-letni Słowak w sumie na koncie ma ponad 120 spotkań w lidze czeskiej i 21 trafień. W przeszłości reprezentował m.in. barwy Banika Ostrava oraz FC Hradec Kralove. Serwis „Transfermarkt” wycenia jednokrotnego reprezentanta Słowacji na 700 tysięcy euro.

