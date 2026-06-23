Cristiano Ronaldo pod ostrzałem. Selekcjoner Portugalii stanowczo reaguje

Cristiano Ronaldo znalazł się w centrum dyskusji przed kolejnym meczem Portugalii na mistrzostwach świata. Po remisie z DR Konga coraz częściej pojawiają się głosy podważające jego miejsce w wyjściowym składzie reprezentacji.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Martinez broni Cristiano Ronaldo

Wokół reprezentacji Portugalii zrobiło się gorąco po nieudanym początku mundialu. Remis z DR Konga wywołał falę krytyki, a jej głównym celem stał się Cristiano Ronaldo. W portugalskich mediach coraz częściej pojawiają się opinie, że selekcjoner powinien rozważyć zmianę w ataku i postawić na młodszych zawodników.

Do całej sytuacji odniósł się Roberto Martinez. Selekcjoner przyznał, że od początku pracy w Portugalii funkcjonuje pod presją ocen i komentarzy, ale nie zamierza przywiązywać do nich większej wagi. – Nie rozegrałem ani jednego meczu bez szumu wokół reprezentacji od pierwszego dnia pracy w Portugalii. Pokazaliśmy już, że ten zespół jest doświadczony, skoncentrowany i odpowiedzialny. Jesteśmy na mistrzostwach świata, a tutaj hałas i dyskusje są czymś normalnym – powiedział szkoleniowiec.

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Najmocniej wybrzmiały jednak słowa dotyczące samego Ronaldo. Selekcjoner nie pozostawił żadnych wątpliwości, jaką rolę kapitan nadal odgrywa w drużynie. – Jest wzorem i prawdziwym kapitanem. Zachowuje się jak lider, a za nim stoi ogromne doświadczenie. Mówimy o zawodniku, który reprezentuje Portugalię od 21 lat – stwierdził Martinez.

– Wciąż ma ogromny głód piłki i nieustannie chce pomagać drużynie. Dla całej szatni jest przykładem do naśladowania – dodał.

Wtorkowy mecz z Uzbekistanem może okazać się ważny nie tylko dla sytuacji Portugalii na mundialu. Będzie również kolejną okazją dla Ronaldo, by odpowiedzieć na coraz głośniejsze wątpliwości płynące z własnego kraju.