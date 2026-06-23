Cristiano Ronaldo pod ostrzałem. Selekcjoner Portugalii stanowczo reaguje

08:52, 23. czerwca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  A Bola

Cristiano Ronaldo znalazł się w centrum dyskusji przed kolejnym meczem Portugalii na mistrzostwach świata. Po remisie z DR Konga coraz częściej pojawiają się głosy podważające jego miejsce w wyjściowym składzie reprezentacji.

Cristiano Ronaldo
Obserwuj nas w
SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Martinez broni Cristiano Ronaldo

Wokół reprezentacji Portugalii zrobiło się gorąco po nieudanym początku mundialu. Remis z DR Konga wywołał falę krytyki, a jej głównym celem stał się Cristiano Ronaldo. W portugalskich mediach coraz częściej pojawiają się opinie, że selekcjoner powinien rozważyć zmianę w ataku i postawić na młodszych zawodników.

Do całej sytuacji odniósł się Roberto Martinez. Selekcjoner przyznał, że od początku pracy w Portugalii funkcjonuje pod presją ocen i komentarzy, ale nie zamierza przywiązywać do nich większej wagi. – Nie rozegrałem ani jednego meczu bez szumu wokół reprezentacji od pierwszego dnia pracy w Portugalii. Pokazaliśmy już, że ten zespół jest doświadczony, skoncentrowany i odpowiedzialny. Jesteśmy na mistrzostwach świata, a tutaj hałas i dyskusje są czymś normalnym – powiedział szkoleniowiec.

BONUS 333 PLN za poprawny TYP NA GOLA Portugalii z Uzbekistanem! Wystarczy zakład za 2 PLN. Sprawdź promocję STS z kodem GOALPROMO

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Najmocniej wybrzmiały jednak słowa dotyczące samego Ronaldo. Selekcjoner nie pozostawił żadnych wątpliwości, jaką rolę kapitan nadal odgrywa w drużynie. – Jest wzorem i prawdziwym kapitanem. Zachowuje się jak lider, a za nim stoi ogromne doświadczenie. Mówimy o zawodniku, który reprezentuje Portugalię od 21 lat – stwierdził Martinez.

– Wciąż ma ogromny głód piłki i nieustannie chce pomagać drużynie. Dla całej szatni jest przykładem do naśladowania – dodał.

Wtorkowy mecz z Uzbekistanem może okazać się ważny nie tylko dla sytuacji Portugalii na mundialu. Będzie również kolejną okazją dla Ronaldo, by odpowiedzieć na coraz głośniejsze wątpliwości płynące z własnego kraju.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości