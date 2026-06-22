Portugalia odwraca się od Ronaldo? Burza wokół legendy

22:23, 22. czerwca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  A Bola

Reprezentacja Portugalii stoi przed jednym z najgorętszych tematów trwającego mundialu. Coraz więcej kibiców uważa, że czas na odważną decyzję dotyczącą Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo
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fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Tego Cristiano Ronaldo dawno nie słyszał. Presja rośnie z każdym dniem

Reprezentacja Portugalii przystąpi do wtorkowego starcia z Uzbekistanem pod ogromną presją. Nie chodzi jednak wyłącznie o sytuację w grupie czy konieczność zdobycia trzech punktów. W centrum uwagi znalazł się Cristiano Ronaldo, którego pozycja w drużynie narodowej po raz pierwszy od dawna jest tak mocno kwestionowana przez własnych kibiców.

Jak informuje portugalski dziennik „A Bola”, coraz większa część fanów Selecao opowiada się za zmianą w ataku. Po rozczarowującym remisie z DR Kongo i słabym występie kapitana reprezentacji w Portugalii rozgorzała dyskusja, która jeszcze kilka miesięcy temu wydawała się niemożliwa.

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W przeprowadzonej przez źródło ankiecie kibice wskazali własny skład na mecz z Uzbekistanem. Największym zaskoczeniem okazał się brak miejsca dla Cristiano Ronaldo. Internauci zdecydowanie częściej stawiali na Goncalo Ramosa, widząc w napastniku Paris Saint-Germain lepszą opcję na kluczowe spotkanie mundialu.

Podobne wnioski płyną również z redakcyjnych analiz portugalskiego dziennika. W proponowanej jedenastce ekspertów „A Bola” także zabrakło miejsca dla 41-letniej legendy futbolu. Obok Ramosa wśród faworytów do gry od pierwszej minuty znaleźli się również Joao Félix i kilku innych zawodników, którzy mają wnieść do zespołu większą dynamikę.

Co powinien zrobić Roberto Martinez?

  • Postawić na Cristiano Ronaldo od pierwszej minuty
  • Posadzić Cristiano Ronaldo na ławce
  • Zmienić cały atak
  • Poczekać do ostatniej chwili z decyzją
  • Postawić na Cristiano Ronaldo od pierwszej minuty
  • Posadzić Cristiano Ronaldo na ławce
  • Zmienić cały atak
  • Poczekać do ostatniej chwili z decyzją

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Przed Roberto Martinezem rysuje się zatem wyjątkowo trudny dylemat. Z jednej strony stoi piłkarz z 230 występami w narodowych barwach i statusem jednej z największych ikon futbolu. Z drugiej, rosnące oczekiwania kibiców domagających się zmian.

Wtorkowy wieczór może okazać się jednym z najważniejszych momentów mundialu dla Portugalii. Niezależnie od decyzji selekcjonera, jedno jest pewne, że oczy całego kraju będą skierowane właśnie na Cristiano Ronaldo.

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