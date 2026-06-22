Portugalia odwraca się od Ronaldo? Burza wokół legendy

Reprezentacja Portugalii stoi przed jednym z najgorętszych tematów trwającego mundialu. Coraz więcej kibiców uważa, że czas na odważną decyzję dotyczącą Cristiano Ronaldo.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Tego Cristiano Ronaldo dawno nie słyszał. Presja rośnie z każdym dniem

Reprezentacja Portugalii przystąpi do wtorkowego starcia z Uzbekistanem pod ogromną presją. Nie chodzi jednak wyłącznie o sytuację w grupie czy konieczność zdobycia trzech punktów. W centrum uwagi znalazł się Cristiano Ronaldo, którego pozycja w drużynie narodowej po raz pierwszy od dawna jest tak mocno kwestionowana przez własnych kibiców.

Jak informuje portugalski dziennik „A Bola”, coraz większa część fanów Selecao opowiada się za zmianą w ataku. Po rozczarowującym remisie z DR Kongo i słabym występie kapitana reprezentacji w Portugalii rozgorzała dyskusja, która jeszcze kilka miesięcy temu wydawała się niemożliwa.

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W przeprowadzonej przez źródło ankiecie kibice wskazali własny skład na mecz z Uzbekistanem. Największym zaskoczeniem okazał się brak miejsca dla Cristiano Ronaldo. Internauci zdecydowanie częściej stawiali na Goncalo Ramosa, widząc w napastniku Paris Saint-Germain lepszą opcję na kluczowe spotkanie mundialu.

Podobne wnioski płyną również z redakcyjnych analiz portugalskiego dziennika. W proponowanej jedenastce ekspertów „A Bola” także zabrakło miejsca dla 41-letniej legendy futbolu. Obok Ramosa wśród faworytów do gry od pierwszej minuty znaleźli się również Joao Félix i kilku innych zawodników, którzy mają wnieść do zespołu większą dynamikę.

Co powinien zrobić Roberto Martinez? Postawić na Cristiano Ronaldo od pierwszej minuty

Posadzić Cristiano Ronaldo na ławce

Zmienić cały atak

Poczekać do ostatniej chwili z decyzją Postawić na Cristiano Ronaldo od pierwszej minuty

Posadzić Cristiano Ronaldo na ławce

Zmienić cały atak

Poczekać do ostatniej chwili z decyzją 0 Votes

Przed Roberto Martinezem rysuje się zatem wyjątkowo trudny dylemat. Z jednej strony stoi piłkarz z 230 występami w narodowych barwach i statusem jednej z największych ikon futbolu. Z drugiej, rosnące oczekiwania kibiców domagających się zmian.

Wtorkowy wieczór może okazać się jednym z najważniejszych momentów mundialu dla Portugalii. Niezależnie od decyzji selekcjonera, jedno jest pewne, że oczy całego kraju będą skierowane właśnie na Cristiano Ronaldo.