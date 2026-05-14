Legia Warszawa rozstaje się z zawodnikiem. Obrońca dostał konkretną ofertę

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Radovan Pankov zostanie zawodnikiem Jeonbuk Hyundai Motors

Legia Warszawa ma przed sobą jeszcze dwa mecze w końcówce sezonu PKO BP Ekstraklasy – z Lechią Gdańsk oraz Motorem Lublin. Zespół Marka Papszuna zajmuje obecnie 9. miejsce w tabeli i nie musi już martwić się o utrzymanie. Były szkoleniowiec Raków Częstochowa zdołał ustabilizować wyniki drużyny i wprowadzić większą równowagę w grze Wojskowych. Dzięki temu klub może już koncentrować się na letnim oknie transferowym i budowie zespołu, który w przyszłości ma ponownie walczyć o najwyższe cele.

Po zakończeniu sezonu z Legią pożegna się Radovan Pankov. W kwietniu piłkarz pożegnał się z kibicami stołecznego klubu. – Ta decyzja była dla mnie i mojej rodziny bardzo trudna, ale nie miałem innego wyboru. Z waszego pięknego miasta i klubu zabieram ze sobą wyłącznie najlepsze wspomnienia – przyznał obrońca.

Jak wynika z informacji Weszło.com, serbski stoper latem przeniesie się do koreańskiego Jeonbuk Hyundai Motors. Wcześniejsze doniesienia medialne sugerowały, że Pankov miałby zarabiać nawet 1,2 miliona euro rocznie. Jak ustalił Szymon Janczyk, informacje nie znajdują potwierdzenia.

Według bardziej wiarygodnych szacunków, rzeczywiste wynagrodzenie Serba może wynosić około 500 tysięcy euro netto za sezon. Jeonbuk to jeden z najbardziej utytułowanych klubów w Azji i aktualny mistrz Korei Południowej. W obecnym sezonie Pankov rozegrał w barwach Legii 25 spotkań, w których zdobył jedną bramkę i zanotował jedną asystę.