Miliony na stole. Górnik Zabrze otrzymał ofertę transferową

18:35, 14. maja 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz

Górnik Zabrze tego lata może zarobić olbrzymie pieniądze. Na ich stole pojawiła się już oferta za Patrika Hellebranda. Jeden z tureckich klubów zaproponował aż 2,5 miliona euro - przekazuje "Fakt".

Piłkarze Górnika Zabrze
Na zdjęciu: Piłkarze Górnika Zabrze

Górnik Zabrze walczył o mistrzostwo Polski, ale ostatecznie wypisali się z rywalizacji przez ostatnie wyniki. W środę podopieczni Michala Gasparika niespodziewanie bezbramkowo zremisowali z Arką Gdynia. Tymczasem dotarły wieści transferowe z obozu Żaboli. „Fakt” przekazuje, że na ich stole pojawiła się w wysokości 2,5 miliona euro za Patrika Hellebranda.

Wspomniane źródło zdradza, że propozycję złożył jeden z tureckich klubów, którego nazwy nie poznaliśmy. Na ten moment Górnik Zabrze wstrzymuje się z decyzją, czekając na jeszcze wyższe oferty transferowe. Przede wszystkim od zespołów z topowych lig. Obecnie tylko Turcy wyszli przed szereg i ruszyli po czeskiego pomocnika.

Kontrakt Patrika Hellebranda z Górnikiem Zabrze obowiązuje do 30 czerwca 2029. Polski klub może zatem stawiać warunki, jeśli chodzi o kwotę transferu. Czech jednak rozgrywa tak świetny sezon, że lada moment może się po niego zgłosić ktoś z jeszcze wyższą ofertą. Czas pokaże, gdzie w kolejnej kampanii będzie występował były zawodnik Slavii Praga.

Patrik Hellebrand w obecnym sezonie rozegrał 37 spotkań pod okiem Michala Gasparika. Pomocnik Górnika Zabrze zdołał zgromadzić na swoim koncie cztery trafienia, a także zaliczył dwie asysty.

