Brazylia – Maroko: przewidywane składy na hit mundialu

Brazylia rozpoczyna walkę o szósty tytuł mistrza świata meczem z Marokiem. Spotkanie zapowiada się niezwykle ciekawie, choć Canarinhos mają swoje problemy kadrowe. Oto przewidywane składy na hit.

Eurasia Sport Images / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Jr.

Brazylijczycy chcą mocnego otwarcia mundialu

Brazylia przystępuje do turnieju jako jeden z głównych kandydatów do zdobycia trofeum. Dla Canarinhos to okazja do zmazania plamy po odpadnięciu w ćwierćfinale poprzednich mistrzostw świata. Dodatkowo presję zwiększa obecność Carlo Ancelottiego na ławce, co podwaja oczekiwania.

Maroko ponownie chce sprawić niespodziankę na największej piłkarskiej scenie. Półfinalista poprzedniego mundialu liczy na kolejny udany występ, choć już na starcie czeka go niezwykle wymagające zadanie. Obie reprezentacje rozpoczną rywalizację w grupie C od bezpośredniego starcia.

Problemy kadrowe przed pierwszym gwizdkiem

Największym osłabieniem Brazylii pozostaje nieobecność Neymara. Najlepszy strzelec w historii reprezentacji wciąż wraca do zdrowia po urazie łydki i nie będzie gotowy na pierwszy mecz turnieju. Z gry wypadł również Wesley, który doznał kontuzji mięśniowej.

Carlo Ancelotti może za to liczyć na większość swoich liderów. W wyjściowym składzie mają znaleźć się między innymi Alisson Becker, Gabriel Magalhaes, Bruno Guimaraes, Raphinha oraz Vinicius Junior. Największą niewiadomą pozostaje obsada pozycji środkowego napastnika.

Maroko również nie uniknęło problemów zdrowotnych. Z powodu kontuzji na mundial nie pojechali Nayef Aguerd oraz Abde Ezzalzouli. Niepewna pozostaje także sytuacja Noussaira Mazraouiego, który zmaga się z urazem barku. Mimo tego w składzie nie zabraknie takich gwiazd jak Achraf Hakimi czy Brahim Diaz.

Przewidywane składy na mecz Brazylia – Maroko

Brazylia: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Sandro; Casemiro, Guimaraes; Raphinha, Paqueta, Vinicius Jr; Cunha.

Maroko: Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; Amrabat, El Aynaoui, Ounahi; Diaz, Saibari, El Khannouss.