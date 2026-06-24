Brazylia gotowa na Szkocję. Ancelotti zdecydował ws. Neymara

23:06, 24. czerwca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Szkocja - Brazylia to spotkanie w 3. kolejce fazy grupowej Mistrzostw Świata 2026. Znamy oficjalne składy na mecz, który odbędzie się na Hard Rock Stadium w Miami.

Carlo Ancelotti
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PA Images/ Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Szkocja – Brazylia: wyjściowe jedenastki. Neymar może zagrać

Do rywalizacji w Miami Szkocja przystępuje z dorobkiem trzech punktów. Podopieczni Steve Clarke’a pokonali 1:0 Haiti i przegrali 0:1 z Marokiem. Natomiast Brazylia mogła pochwalić się dorobkiem o jedno oczko większym. Canarinhos zremisowali 1:1 z Lwami Atlasu i rozbili 3:0 Les Bicolores.

Obie ekipy marzą o zwycięstwie – Brazylijczycy chcą wygrać zmagania w grupie C, natomiast Szkoci liczą na to, że zdołają wyprzedzić Maroko, a także zespół z Kraju Kawy, i uzyskać bezpośredni awans z drugiego miejsca.

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Carlo Ancelotti dokonał jednej zmiany w porównaniu ze starciem z Haiti. Kontuzjowanego Raphinhę zastąpił Rayan. Natomiast Neymar po raz pierwszy został włączony do składu meczowego i zasiądzie na ławce rezerwowych.

Szkocja – Brazylia: oficjalne składy

Szkocja: Angus Gunn; Nathan Patterson, Scott McKenna, Jack Hendry, Andy Robertson; Ben Gannon-Doak, Kenny McLean, Lewis Ferguson, John McGinn; Scott McTominay; Lawrence Shankland

Brazylia: Alisson Becker; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Bruno Guimarães, Casemiro, Lucas Paquetá; Rayan, Matheus Cunha, Vinícius Júnior

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