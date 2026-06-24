Szkocja – Brazylia: wyjściowe jedenastki. Neymar może zagrać
Do rywalizacji w Miami Szkocja przystępuje z dorobkiem trzech punktów. Podopieczni Steve Clarke’a pokonali 1:0 Haiti i przegrali 0:1 z Marokiem. Natomiast Brazylia mogła pochwalić się dorobkiem o jedno oczko większym. Canarinhos zremisowali 1:1 z Lwami Atlasu i rozbili 3:0 Les Bicolores.
Obie ekipy marzą o zwycięstwie – Brazylijczycy chcą wygrać zmagania w grupie C, natomiast Szkoci liczą na to, że zdołają wyprzedzić Maroko, a także zespół z Kraju Kawy, i uzyskać bezpośredni awans z drugiego miejsca.
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Carlo Ancelotti dokonał jednej zmiany w porównaniu ze starciem z Haiti. Kontuzjowanego Raphinhę zastąpił Rayan. Natomiast Neymar po raz pierwszy został włączony do składu meczowego i zasiądzie na ławce rezerwowych.
Szkocja – Brazylia: oficjalne składy
Szkocja: Angus Gunn; Nathan Patterson, Scott McKenna, Jack Hendry, Andy Robertson; Ben Gannon-Doak, Kenny McLean, Lewis Ferguson, John McGinn; Scott McTominay; Lawrence Shankland
Brazylia: Alisson Becker; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Bruno Guimarães, Casemiro, Lucas Paquetá; Rayan, Matheus Cunha, Vinícius Júnior