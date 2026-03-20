Borek zabrał głos ws. braku powołania dla Nowaka

Reprezentacja Polski przygotowuje się do decydujących baraży o mundial, a wybory selekcjonera budzą emocje. Mateusz Borek w Kanale Sportowym otwarcie ocenił listę powołań i wskazał braki.

Kontrowersje wokół powołań Jana Urbana

Mateusz Borek skomentował decyzje Jana Urbana dotyczące powołań na marcowe baraże. Polska zakończyła eliminacje na drugim miejscu i ma jeszcze szanse na awans na mistrzostwa świata. W półfinale zmierzy się z Albanią na PGE Narodowym. Lista powołanych wywołała jednak wiele dyskusji.

– Patrząc romantycznie, brakuje mi trochę Bartka Nowaka. Miałem przecieki, że był bardzo rozważany, w sztabie znają jego atuty. Brakuje mi też Marcela Reguły. Jestem jego fanem. Uważam, że może wyczarować coś z niczego. Byłem przekonany, że Jan Urban powoła Oskara Pietuszewskiego. Selekcjoner się z nami bawił, ale ja myślę, że on może być nawet pierwszy do wejścia – powiedział Mateusz Borek.

W kadrze znaleźli się kluczowi zawodnicy, którzy od lat stanowią o sile drużyny. Powołania otrzymali między innymi Robert Lewandowski oraz Piotr Zieliński. W składzie pojawił się także młody Oskar Pietuszewski, który stanie przed szansą debiutu.

Nieobecność niektórych nazwisk wzbudziła jednak zdziwienie. Bartosz Nowak nie został uwzględniony mimo dobrej formy ligowej. Zabrakło także zawodników, którzy zmagają się z urazami i nie byli dostępni dla selekcjonera.

Przed reprezentacją Polski kluczowe spotkanie, które zdecyduje o dalszych losach w walce o mundial. Baraże będą ogromnym sprawdzianem dla zespołu. Każda decyzja kadrowa może mieć istotny wpływ na końcowy wynik.

