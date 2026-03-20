Urban wybrał kadrę na baraże. W internecie zawrzało!

Jan Urban ogłosił powołania do reprezentacji Polski na marcowe baraże. Nie każde nazwisko przypadło do gustu ekspertom. Dziennikarze zwrócili uwagę na brak Bartosza Nowaka, a także wątpliwe powołanie dla Bartosza Bereszyńskiego.

Bartosz Nowak bez powołania na baraże, ale jest Bartosz Bereszyński

Jan Urban ogłosił powołania na baraże Mistrzostw Świata 2026. Selekcjoner nie zdecydował się na duże niespodzianki. W kadrze znalazło się miejsce dla jednego debiutanta, czyli Oskara Pietuszewskiego. Nastolatek z FC Porto będzie miał szanse na debiut w kadrze. Eksperci oraz kibice domagali się powołania dla Bartosza Nowaka z GKS-u Katowice, ale finalnie pomocnik nie znalazł uznania w oczach trenera.

Internet rozpaliło m.in. powołanie Bartosza Bereszyńskiego, rezerwowego drugoligowej Sampdorii oraz Kamila Grosickiego, który nie imponuje formą w Ekstraklasie. Ponadto wyszczególniono brak takich graczy jak Marcel Reguła czy Kacper Potulski. Dziennikarze mimo wszystko docenili, że Jan Urban w końcu zdecydował się powołać Oskara Pietuszewskiego.

– Chyba się nie do tego Bartosza wysłało? – napisał Radosław Przybysz.

– Nie ma nazwiska „wow” z Ekstraklasy, szkoda, że zabrakło miejsca dla Kacpra Potulskiego – ocenił Jakub Kłyszejko.

– Potulski? Nowak? Bereszyński rezerwowy z Serie B, słabnący Grosicki, Wiśniewski ze słabym wejściem do Widzewa – napisał Jan Piekutowski.

– Oskar Pietuszewski i jestem szczęśliwy. Chociaż Bartka Nowaka szkoda (rozumiem brak powołania, ale po prostu szkoda). I Kacpra Potulskiego też – ocenił Szymon Janczyk.

– Bez Reguły, Czubaka czy Potulskiego, więc przy okazji chyba odbyło się polowanie na kreta – dodał Mateusz Rokuszewski.

– Bereszyński xD. Brawo dla Bartosza Mrozka. Zasłużone powołanie, bo przy brakach kadrowych jest ten zawodnik w czwórce najlepszych bramkarzy – napisał Dawid Dobrasz.

– Czyli wszystko po staremu i Pietuszewski powołany, bo jest taki przymus. Moder wraca, bo to w sumie logiczne. Brak kilku nazwisk – typu Czubak, wspominany Reguła itp. Grosicki da z wątroby, Bereszyński, bo tak i tyle. Yhym – ocenił Tomek Hatta.