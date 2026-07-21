Ter Stegen odchodzi z Barcelony do giganta. To był ważny warunek

Ter Stegen jest coraz bliżej opuszczenia FC Barcelony. Niemiecki bramkarz ma trafić do europejskiego giganta, ale powodzenie całej operacji zależało od spełnienia istotnego warunku finansowego.

Rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen

Ter Stegen blisko transferu do Ajaksu

Marc-Ande ter Stegen jest o krok od przenosin do Ajaksu Amsterdam. Rozmowy między FC Barceloną, holenderskim klubem oraz otoczeniem zawodnika weszły w decydującą fazę.

Niemiecki bramkarz ma trafić do Ajaksu na zasadzie wypożyczenia. Według najnowszych informacji jest już gotowy na podróż do Holandii, gdzie będzie musiał przejść testy medyczne i podpisać niezbędne dokumenty.

Transfer nie został jeszcze oficjalnie potwierdzony, ale strony mają być blisko pełnego porozumienia.

Barcelona pokryje większość pensji

Kluczowym warunkiem operacji było ustalenie podziału wynagrodzenia Ter Stegena. Barcelona ma zgodzić się na pokrywanie większości pensji bramkarza przez cały okres wypożyczenia.

Oznacza to, że odejście Niemca nie przyniesie Katalończykom tak dużych oszczędności, jak początkowo zakładano. Mimo tego dyrekcja sportowa uznaje jego transfer za istotny element przebudowy kadry.

Deco pracuje nad kolejnymi ruchami, które mają uporządkować sytuację sportową oraz finansową klubu. Wypożyczenie Ter Stegena pozwoli także zawodnikowi rozpocząć nowy etap kariery i regularnie występować w barwach jednego z najbardziej utytułowanych klubów w Europie.

Do finalizacji pozostały już tylko standardowe formalności. Oficjalny komunikat powinien pojawić się po zaliczeniu badań medycznych i podpisaniu umowy.