Real Madryt podjął decyzję ws. gwiazdy. Mourinho ma plan

Real Madryt nie planuje rozstania z Ardą Gulerem tego lata. Jose Mourinho widzi miejsce dla reprezentanta Turcji w swoich planach - podaje "The Athletic".

PressFocus Na zdjęciu: Jose Mourinho

Wielka szansa dla Ardy Gulera pod wodzą Jose Mourinho

Real Madryt rozpoczyna nowy rozdział pod wodzą Jose Mourinho. Portugalski szkoleniowiec otrzymał zadanie stworzenia zespołu, który w kolejnych latach będzie walczył o najważniejsze trofea. Po zakończeniu mistrzostw świata piłkarze Królewskich stopniowo wracają do treningów.

Pierwszym zawodnikiem, który pojawił się w klubowej bazie, był Arda Guler. Turecki pomocnik szybko zameldował się w Madrycie, pokazując swoje zaangażowanie i gotowość do pracy. Władze Realu od dłuższego czasu pokładają ogromne nadzieje w 21-latku. Klub uważa, że Guler może odegrać znacznie większą rolę niż dotychczas. Mimo dużego zainteresowania ze strony innych klubów piłkarz pozostanie w zespole tego lata.

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Według informacji „The Athletic”, działacze Los Blancos szczególnie cenią jego profil techniczny. Turek ma zapewnić drużynie kreatywność, której może potrzebować zespół zbudowany wokół niezwykle fizycznych zawodników. Jego umiejętność gry między liniami, wizja oraz dokładne podania mają być jednym z kluczowych atutów nowej drużyny Mourinho.

Szczególną uwagę zwraca także współpraca Gulera z Kylianem Mbappe. Obaj zawodnicy bardzo dobrze rozumieją się na boisku. Mourinho doskonale zna się na budowaniu relacji pomiędzy kreatywnymi pomocnikami i napastnikami. Były zawodnik Fenerbahce ma podjąć rywalizację z Bernardo Silvą, który trafił na Santiago Bernabeu z Manchesteru City. Warto zaznaczyć, że Mourinho w stolicy Hiszpanii zamierza najczęściej korzystać z ustawienia 4-2-3-1.