Błyszczał na mundialu, Barcelona chce go u siebie. Planuje rozmowy

Barcelona podczas mundialu z uwagą przyglądała się występom Aymerica Laporte. Uchodzi on za świetnego partnera dla Pau Cubarsiego. "Sport" ujawnia, że gigant planuje rozmowy na temat jego transferu.

fot. BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Reprezentacja Hiszpanii

Barcelona myśli o transferze Laporte. Będą rozmowy

Barcelona dopięła tego lata transfer Anthony’ego Gordona i szykuje się do oficjalnego ogłoszenia w sprawie Karima Adeyemiego. Na tym nie koniec, bowiem w dalszym ciągu nie udało się pozyskać następcy Roberta Lewandowskiego – mowa tu w szczególności o Julianie Alvarezie. Choć wzmocnienia ofensywy są traktowane priorytetowo, klub nie zapomina przy tym o potencjalnych ruchach do defensywy. Wiele tygodni temu realną opcją zdawał się być Alessandro Bastoni, ale dla Blaugrany okazał się zbyt drogi. Po świetnym mundialu na radary trafił natomiast Aymeric Laporte.

Laporte ma za sobą bardzo udany turniej. Stworzył zgrany duet z Pau Cubarsim i znacząco pomógł Hiszpanom w zdobyciu mistrzostwa świata. Kadra Hiszpanii straciła tylko jednego gola, za co przede wszystkim odpowiadają środkowi obrońcy. Barcelona dostrzega, że Laporte byłby idealnym partnerem dla Cubarsiego również w klubie, dlatego poważnie myślą o jego transferze.

Piłkarz Athletic Club może odejść za kwotę poniżej 15 milionów euro – tyle wynosi klauzula jego wykupu. To wręcz promocyjna cena, biorąc pod uwagę, jak dużą jakość prezentuje. Barcelona szykuje się do rozmów z jego otoczeniem, aby wybadać temat oraz nastawienie samego defensora. Na podstawie tego kontaktu Deco zdecyduje, czy warto zaangażować się w prace nad tym transferem.