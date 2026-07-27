Bartosz Mrozek otrzymał ciekawą ofertę. Lech gotowy na rozstanie

14:30, 27. lipca 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Tomasz Włodarczyk / Meczyki.pl

Bartosz Mrozek może zamienić PKO BP Ekstraklasę na MLS. Jak podaje Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl, 26-letni bramkarz dostał bowiem ofertę od Los Angeles Galaxy.

Bartosz Mrozek
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Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Bartosz Mrozek

Los Angeles Galaxy chce sprowadzić Bartosza Mrozka

Bartosz Mrozek prawdopodobnie opuści Lecha Poznań podczas trwającego letniego okienka transferowego. Dwudziestosześcioletni bramkarz chce wykonać kolejny krok w swojej karierze i spróbować sił za granicą. Mistrzowie PKO BP Ekstraklasy odpowiednio przygotowali się już na jego odejście, ponieważ jakiś czas temu na Bułgarską trafił Mateusz Lis, który jest szykowany na następcę rosłego golkipera.

Na razie nie wiadomo, gdzie Mrozek wyląduje, ale pierwsze oferty już się pojawiły. Jak poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu „Meczyki.pl”, reprezentant Polski otrzymał bowiem propozycję od Los Angeles Galaxy. Niewykluczone więc, że trafi on do MLS, gdzie występują między innymi Robert Lewandowski w Chicago Fire oraz Przemysław Płacheta w Austin FC. Polskim bramkarzem interesują się także kluby z Turcji.

Mierzący 194 centymetry golkiper od kilku sezonów był podstawowym wyborem Nielsa Frederiksena. Do akademii Lecha Poznań trafił w 2014 roku z GKS-u Tychy, a później zbierał doświadczenie na wypożyczeniach w GKS-ie Katowice, Elanie Toruń i Stali Mielec. Z drużyną Kolejorza wywalczył trzy tytuły mistrza PKO BP Ekstraklasy.

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