Mourinho skreślił stopera Realu. Jest na wylocie z Madrytu

Raul Asencio nie znajduje się w planach Realu Madryt na przyszły sezon. Jose Mourinho poinformował 23-letniego stopera, że nie widzi dla niego miejsca w swojej drużynie - podaje Sergio Valentin.

SPP Sport Press Photo / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Raul Asencio musi szukać sobie nowego klubu

Jose Mourinho wrócił na Santiago Bernabeu po kilkunastu latach z zamiarem ponownego poprowadzenia Realu Madryt do największych sukcesów. Nowy szkoleniowiec ekipy Królewskich intensywnie przebudowuje skład przed startem nowego sezonu. Zmiany obejmują nie tylko transfery przychodzące, ale również odejścia zawodników, którzy nie znajdują się w jego planach.

Tego lata z Realem Madryt pożegnali się już Fran Garcia, Dani Ceballos, Dani Carvajal oraz David Alaba. To jednak nie koniec zmian kadrowych. Jak poinformował Sergio Valentin, Mourinho przekazał Raulowi Asencio, że nie widzi dla niego miejsca w swoim projekcie. Dwudziestotrzyletni stoper ma więc poszukać sobie nowego klubu, a w grę wchodzi zarówno transfer definitywny, jak i wypożyczenie.

Asencio, którego w ostatnich tygodniach łączono z Arsenalem, Lazio oraz Olympique’iem Marsylia, rozegrał w poprzednim sezonie 34 mecze, zdobył dwie bramki i zanotował jedną asystę. Jego kontrakt z Realem Madryt obowiązuje do 30 czerwca 2031 roku. Hiszpański środkowy obrońca trafił do akademii La Fabrica w 2017 roku ze szkółki UD Las Palmas.