Linetty wrócił do Poznania. Lech przedstawił ciekawy komunikat

Karol Linetty aktualnie pozostaje bez klubu. Lech Poznań poinformował, że w najbliższym czasie wychowanek będzie trenował z zespołem mistrza Polski.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Karol Linetty

Linetty trenuje z mistrzem Polski. Co dalej?

Karol Linetty w zeszłym roku był łączony z powrotem do Lecha Poznań, ale wybrał inaczej. Po opuszczeniu Torino przeniósł się do Turcji, gdzie związał się z tamtejszym Kocaelisporem. Po zaledwie roku współpraca została zakończona – rozwiązał kontrakt z klubem za porozumieniem stron. Aktualnie poszukuje nowego pracodawcy.

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu dni Linetty był przymierzany do Wisły Kraków czy Wieczystej Kraków, ale przedstawiciele obu tych ekip dementowali potencjalne zainteresowanie transferem.

Aby pozostać w dobrej formie na czas poszukiwania klubu, Linetty poprosił Lecha o pomoc. Mistrzowie Polski wyciągnęli do niego pomocną dłoń i pozwolili na treningi wspólnie z drużyną.

„W Lechu Poznań każdy wychowanek jest mile widziany i może korzystać ze wszystkich udogodnień boiskowych oraz sprzętowych, które są przy ulicy Bułgarskiej. Dziś treningi z Kolejorzem gościnnie rozpoczął Karol Linetty, który w ostatnim sezonie był graczem Kocaelisporu.” – przekazał mistrz Polski za pośrednictwem mediów społecznościowych.

W Lechu Poznań każdy wychowanek jest mile widziany i może korzystać ze wszystkich udogodnień boiskowych oraz sprzętowych, które są przy ulicy Bułgarskiej. Dziś treningi z Kolejorzem gościnnie rozpoczął Karol Linetty, który w ostatnim sezonie był graczem Kocaelisporu.



Dobrze Cię… pic.twitter.com/I2nvZMnK2r — Lech Poznań ⭐️ (@LechPoznan) July 27, 2026

Co ciekawe, podobnie było w przypadku Roberta Gumnego, który po latach spędzonych w Augsburgu zjawił się w zeszłym roku na treningach Lecha Poznań. Po czasie podpisał kontrakt.