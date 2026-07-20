Manchester United zarzucił sieć na gwiazdę Como. Tanio nie będzie

Martin Baturina ma za sobą świetny sezon w barwach Como 1907. Jego doskonała postawa zwróciła uwagę Manchesteru United. 23-letni pomocnik jest wyceniany na 80 milionów euro - podaje Ekrem Konur.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Martin Baturina przyciągnął uwagę Manchesteru United

Manchester United należy do najbardziej aktywnych klubów podczas trwającego letniego okna transferowego. Przypomnijmy, że szeregi zespołu z Old Trafford zasilili już Andrey Santos, Youri Tielemans oraz Karl Darlow. Wszystko wskazuje jednak na to, że to nie koniec zakupów w wykonaniu angielskiego giganta. Trener drużyny Czerwonych Diabłów – Michael Carrick – liczy bowiem na pozyskanie jeszcze kilku zawodników, którzy zwiększą jakość i rywalizację w poszczególnych formacjach przed rozpoczęciem nowego sezonu.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, jednym z kandydatów do przeprowadzki do ekipy Red Devils jest Martin Baturina. Manchester United uważnie monitoruje rozwój gwiazdy Como 1907, która ma za sobą bardzo udaną kampanię w Serie A. Ewentualna transakcja nie będzie jednak należała do łatwych, ponieważ działacze włoskiego klubu podobno oczekują za 23-letniego chorwackiego pomocnika około 80 milionów euro. Na razie nie wiadomo, czy angielski potentat zdecyduje się złożyć oficjalną ofertę.

Martin Baturina reprezentuje barwy wyżej wspomnianego Como od lipca 2025 roku, kiedy przeniósł się do Italii z Dinama Zagrzeb za 18 milionów euro. Wychowanek chorwackiej drużyny szybko zaaklimatyzował się we Włoszech i wyrósł na jedną z najważniejszych postaci zespołu z Lombardii. Dwudziestotrzykrotny reprezentant Chorwacji w poprzednim sezonie rozegrał 34 spotkania, zdobył osiem bramek oraz zanotował cztery asysty, spędzając na boisku 1835 minut. Jego kontrakt z aktualnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku.

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