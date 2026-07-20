Rodri odrzuca kolejne oferty. Jego następny krok to transfer!

18:10, 20. lipca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Ramon Alvarez de Mon

Rodri odrzuca oferty przedłużenia kontraktu z Manchesterem City. Gwiazdor marzy o transferze do Realu Madryt i chce tego dokonać jeszcze obecnego lata - informuje Ramon Alvarez de Mon.

Rodri
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fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Rodri

Rodri chce transferu do Realu Madryt. Innych opcji nie rozważa

Rodri wspólnie z reprezentacją Hiszpanii sięgnął po mistrzostwo świata, będąc jednym z bohaterów drużyny. Podczas turnieju liderował w środku pola i otrzymał nawet nagrodę dla najlepszego piłkarza mundialu. W pełni odbudował się po ciężkiej kontuzji i potwierdził, że dalej jest zawodnikiem klasy światowej. W obliczu tak świetnych występów wrócił temat jego transferu. Przez długi czas zabiegał o niego Real Madryt, ale wydawało się, że ten kierunek jest już nieaktualny.

W rzeczywistości władze klubu są pod dużym wrażeniem formy hiszpańskiego pomocnika. Zniknęły wszelkie obawy dotyczące jego dyspozycji po długiej przerwie, bowiem ten nawiązał do czasów, gdy zwyciężał w plebiscycie Złotej Piłki.

Na dzisiaj Rodri pozostaje graczem Manchesteru City, ale transfer jest jak najbardziej możliwy. Jego kontrakt obowiązuje tylko do 2027 roku, a wszelkie propozycje przedłużenia są konsekwentnie odrzucane. Najnowsze wieści w jego sprawie przekazał Ramon Alvarez de Mon – gwiazdor już nawet zaplanował przeprowadzkę na Santiago Bernabeu i jego wszelkie działania mają na celu przybliżyć go do wymarzonego transferu.

Rodri nie rozważa innej opcji i wierzy, że jeszcze tego lata opuści Manchester City. Królewscy na dzisiaj nie podjęli ostatecznej decyzji, ale po świetnym mundialu skłaniają się ku pozyskaniu reprezentanta Hiszpanii.

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