Gwiazdor zaoferował się Realowi Madryt. Trzeba zapłacić 100 milionów euro

Alexis Mac Allister za pośrednictwem swoich agentów miał zaoferować się władzom Realu Madryt. Liverpool miałby oczekiwać za niego nawet 100 milionów euro, o czym poinformował serwis "Defensacentral".

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Mac Allister zaoferował się Realowi Madryt

Real Madryt tego lata przeprowadził już kilka ciekawych ruchów. Do tej pory jednak nadal Królewscy oczekują na przynajmniej jeszcze jedno wzmocnienie. Od dłuższego już czasu mówi się głównie o zainteresowaniu pozyskaniem Michaela Olise z Bayernu Monachium, ale transakcja ta może być bardzo trudna do sfinalizowania. Poza tym wciąż nie jest pewny kształt drugiej linii Los Balncos i właśnie tutaj bardziej realne są wzmocnienia.

Według informacji, które przekazał serwis „Defensacentral”, władzom Realu Madryt zaoferował się Alexis Mac Allister. Za pośrednictwem agentów miał przekazał, że jest chętny na przenosiny do tego klubu i opuszczenie Liverpoolu. O tym, że Argentyńczyka widzieliby u siebie przedstawiciele Królewskich mówiło się już jakiś czas temu. Jak przekazano, Liverpool zażądałby opłaty w wysokości 100 mln euro za swojego pomocnika.

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Alexis Mac Allister w minionym sezonie rozegrał w sumie 55 spotkań, w których zdobył pięć goli oraz zanotował siedem asyst. Łącznie na koncie Argentyńczyka jest dokładnie 150 występów w barwach The Reds. Wcześniej reprezentował on m.in. zespół Brighton. Serwis „Transfermarkt” wycenia 27-letniego środkowego pomocnik na 70 milionów euro.

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