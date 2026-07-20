Chelsea rusza po angielskiego obrońcę. To byłby zaskakujący ruch

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Ben Nelson łączony z Chelsea

Chelsea nie zwalnia tempa podczas trwającego letniego okna transferowego. Do zespołu The Blues dołączyli już Marco Palestra, Geovany Quenda, Denner, Dastan Satpaev oraz Emmanuel Emegha. Ponadto o krok od przeprowadzki na Stamford Bridge jest Morgan Rogers, który właśnie przeszedł testy medyczne. Kwota tej transakcji ma wynieść blisko 140 milionów euro, co uczyni ją jedną z największych i najdroższych operacji transferowych w historii. Londyńczycy nie zamierzają jednak na tym poprzestać.

Xabi Alonso liczy na kolejne wzmocnienia składu przed rozpoczęciem nowego sezonu. Niewykluczone, że większa rywalizacja pojawi się również na środku defensywy. Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, jednym z kandydatów do przeprowadzki na Stamford Bridge jest bowiem Ben Nelson. Chelsea uważnie obserwuje 22-letniego stopera, mimo że środkowy obrońca spadł z Leicester City do League One. Włodarze londyńskiego klubu dostrzegają w nim duży potencjał i są gotowi powalczyć o jego podpis z Manchesterem United, West Hamem United, Torino oraz Borussią Moenchengladbach.

Ben Nelson to wychowanek wyżej wspomnianego Leicester, z którym jest związany przez niemal całą dotychczasową karierę. W swoim piłkarskim CV ma również wypożyczenia do AFC Rochdale, Doncaster Rovers oraz Oxfordu United, gdzie zdobywał cenne doświadczenie. W poprzedniej kampanii odegrał ważną rolę w zespole Lisów, rozgrywając 27 spotkań, w których strzelił jednego gola i zanotował jedną asystę. Ewentualne sprowadzenie angielskiego defensora może kosztować Chelsea około 10 milionów euro.

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