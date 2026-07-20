fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Jonatan Braut Brunes

Brunes zmieni Raków na Spartę? Tyle wynosi oferta

Raków Częstochowa szykuje się do sezonu, a inauguracja nastąpi już w ten czwartek, kiedy to zagra z Vallettą w ramach eliminacji Ligi Konferencji. Rozgrywki Ekstraklasy zapoczątkuje natomiast od domowej rywalizacji z Wisłą Płock. Na dzisiaj kadra nie jest jeszcze kompletna, choć niedawno ogłoszono transfer Mahira Emreliego, znanego z występów dla Legii Warszawa.

Największą nadzieją dla kibiców jest dyspozycja Jonatana Brunesa, najlepszego strzelca Rakowa ubiegłego sezonu. Wydawało się, że jego odejście tego lata jest przesądzone, ale ten dalej pozostaje w drużynie. Co więcej – Norweg liczy na zagraniczny transfer, natomiast nie zamierza wymuszać na władzach klubu sprzedaży. Między stronami ma obowiązywać porozumienie, na mocy którego faktycznie dojdzie do rozstania, o ile na stole pojawi się odpowiednia finansowo oferta.

Kilka tygodni temu Brunes był przymierzany do Sparty Praga. Te informacje potwierdził Grzegorz Rudynek – czeski klub mocno o niego zabiega i jest mocno zainteresowany transferem. Raków otrzymał już za niego propozycję, która opiewa na około pięciu milionach euro. W Częstochowie nie uznają takiej kwoty za wystarczająco i wycenią swojego największego gwiazdora na więcej.