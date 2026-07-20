Raków szuka nowego napastnika. Na celowniku konkretne nazwisko

Raków Częstochowa jest zainteresowany pozyskaniem Lasse Nordas z Luton Town. W grę ma wchodzić wypożyczenie z opcją wykupu, o czym poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki.pl".

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Dawid Kroczek

Raków przygotowuje się na odejście Brunesa?

Raków Częstochowa już w najbliższy czwartek rozpocznie swoje zmagania w eliminacjach Ligi Konferencji Europy. Medaliki liczą rzecz jasna na zakwalifikowanie się do fazy ligowej tych rozgrywek, ale zadanie to nie będzie łatwe. Poza tym przecież nikt nie ma zamiaru odpuszczać meczów w PKO Ekstraklasie, gdzie powinni oni powalczyć znów o medale.

Pomóc w tym mają także nowe transfery. Do tej pory zespół spod Jasnej Góry kilka ciekawych ruchów przeprowadził, ale teraz na radarze jest nowy napastnik. Według informacji, które przekazał Tomasz Włodarczyk z portalu „Meczyki.pl”, Raków Częstochowa jest zainteresowany pozyskaniem Lasse Nordasa z Luton Town. Piłkarz od dawna jest na radarze Medalików, a obecny jego zespół ma być gotowy na jego wypożyczenie z opcją wykupu.

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Lasse Nordas w minionym sezonie rozegrał w sumie 36 spotkań, w których zdobył 10 goli oraz zanotował 5 asyst. 24-letni Norweg na koncie ma występy przede wszystkim w norweskiej ekstraklasie i lidze holenderskiej. Kilkanaście razy wystąpił także w Championship oraz League One. Serwis „Transfermarkt” wycenia go aktualnie na 3,5 miliona euro. W przeszłości Nordas wielokrotnie występował w młodzieżowych reprezentacjach swojego kraju.

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