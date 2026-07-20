Barcelona rezygnuje z transferów dwóch gwiazd Premier League

Barcelona poluje na nowego napastnika. Wymarzonym kandydatem jest Julian Alvarez, natomiast klub już wie, że nie może pozwolić sobie na transfer Joao Pedro lub Eliego Juniora Kroupiego, którzy byli jego alternatywami - ujawnia "TEAMtalk".

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona nie sięgnie po Pedro i Kroupiego

Barcelona sprowadziła tego lata Anthony’ego Gordona i lada moment dopnie transfer Karima Adeyemiego. To nie koniec roszad w ofensywie, bowiem w dalszym ciągu poszukuje następcy Roberta Lewandowskiego. Wymarzonym kandydatem pozostaje Julian Alvarez, o którego nie będzie łatwo – Atletico Madryt stawia twarde warunki i woli sprzedać swoją największą gwiazdę do zagranicznego klubu. Na dzisiaj w temacie Argentyńczyka nie ma przełomu, ale Blaugrana będzie oczywiście o niego walczyć.

W międzyczasie media rozpisywały się na temat alternatyw, takich jak Joao Pedro czy Eli Junior Kroupi. Wygląda na to, że żadna z tych gwiazd Premier League nie wyląduje tego lata na Camp Nou. Ściągnięcie Brazylijczyka i tak graniczyło z cudem, bowiem Chelsea ma ambitne plany i nie zamierza się z nim rozstawać. Kroupi z kolei okazał się dla Barcelony zbyt drogi – znacznie bliżej mu do kontynuowania kariery w Paris Saint-Germain.

Barcelona skupia się więc na Alvarezie. Jeśli ten transfer nie dojdzie do skutku, postawi na znacznie tańszą opcję – mowa tu o Dusanie Vlahoviciu lub Darwinie Nunezie. Ten pierwszy jest dostępny w ramach wolnego transferu, a jedyny wydatek będzie związany z jego wynagrodzeniem, zbyt dużym dla budżetu Juventusu.