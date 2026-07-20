Atletico Madryt szykuje ciekawy transfer. Spróbuje przechytrzyć Inter

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Wilfried Singo przymierzany do Atletico Madryt

Atletico Madryt wykazuje się dużą aktywnością podczas trwającego letniego okna transferowego. Do zespołu ze stolicy Hiszpanii dołączyli już Morten Hjulmand oraz Alejandro Grimaldo, którzy wzmocnili odpowiednio środek pola i lewą stronę defensywy. Trener ekipy Los Rojiblancos – Diego Simeone – liczy jednak na następne wzmocnienia, a jednym z priorytetów pozostaje zwiększenie rywalizacji na prawej obronie. W związku z tym włodarze madryckiego klubu analizują kolejne nazwiska, które mogłyby podnieść jakość kadry przed nowym sezonem.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, na celowniku Atletico Madryt znalazł się Wilfried Singo. Reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej uchodzi obecnie za jednego z najlepszych bocznych defensorów w Europie, dlatego wzbudza zainteresowanie kilku gigantów ze Starego Kontynentu. Na co dzień 25-letni wahadłowy przywdziewa koszulkę Galatasaray Stambuł, a jego sytuację uważnie monitoruje również Inter Mediolan. Hiszpański potentat zamierza jednak włączyć się do walki o podpis zawodnika i rzucić wyzwanie włoskiemu klubowi.

Wilfried Singo występuje w tureckiej potędze od sierpnia 2025 roku, kiedy przeniósł się nad Bosfor z AS Monaco za blisko 31 milionów euro. Klauzula odstępnego wpisana do jego kontraktu wynosi około 55 milionów euro, co może utrudnić ewentualne negocjacje. W poprzedniej kampanii prawy obrońca rozegrał 29 spotkań, zdobył dwie bramki i zaliczył trzy asysty, prezentując wysoką oraz równą formę. Jego umowa obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku, natomiast według serwisu „Transfermarkt” wartość rynkowa Iworyjczyka wynosi niespełna 25 milionów euro.

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